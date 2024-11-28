فيديو | بيلينجهام يثير تحفظ جماهير ريال مدريد بسبب انتظاره لـ"قميص" ليفربول

لقطة ليست في وقتها وفقًا للبعض

أثار جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تواجده أمام غرفة ملابس ليفربول بعد الخسارة من الريدز بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا.

موقف العملاق الإسباني أصبح معقدًا للغاية في البطولة، بعد التعرض لخسارة جديدة عن طريق ثنائية سجلها أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، الأربعاء، على ملعب أنفيلد معقل الفريق الإنجليزي.

شبكة "TNT Sports" نشرت مقطع فيديو لبيلينجهام وهو يتواجد أمام غرفة ملابس ليفربول رفقة اثنين من شباب ريال، لطلب قميص ترنت آرنولد من ريان جرافنبرخ لاعب وسط الريدز.

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وبالفعل دخل الهولندي إلى الغرفة وأحضر قميص آرنولد لبيلينجهام وأخذ قميص الإنجليزي بالتبادل، وسط غموض حول ما إذا كان لاعب ريال مدريد طلب القميص لنفسه أو لواحد من الشابين المتواجدين معهم.

وعلى أي حال، لم تحوذ هذه اللقطة على إعجاب العديد من مشجعي ريال مدريد، بسبب توقيت تصرف بيلينجهام، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق والحالة المعنوية السيئة له ولجماهيره بعد ليلة كارثية جديدة في دوري الأبطال.

يذكر أن انتصار ليفربول جعله يواصل احتلاله المركز الأول بجدول ترتيب دوري الأبطال بـ15 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر و3 عن برشلونة، بينما يأتي ريال مدريد بالمركز الرابع والعشرين بـ6 نقاط.