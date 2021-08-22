ريال مدريد ضد ليفانتي: مباشر لحظة بلحظة
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ليفانتي 0 × 1 ريال مدريد
مباشر، لحظة بلحظة
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اختيارات المحررين
19' تسديدة من فالفيردي من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر
14' بنزيما يحاول السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء بلمسات جميلة بالصدر والكعب ولكن الكرة تطول منه لضربة مرمى
10' عرررضية قوية من ليفانتي من الجهة اليسرى بإتجاه المرمى مباشرًة ولكن الكرة تمر فوق العارضة بقليل
4' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بيل يحرز الهدف الأول لريال مدريد، تحرك رائع من بنزيما بدون كرة خلف دفاعات ليفانتي، الفرنسي يمرر الكرة للويلزي ليسددها في الشِباك
3' محاولة أولى في المباراة من جانب ليفانتي، موراليس يسدد ولكن الكرة عالية جدًا عن مرمى كورتوا
انطلاق المباراة
تشكيل ريال مدريد:
قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:
التشكيل| 4-3-3
كورتوا
ألابا - ميليتاو - ناتشو - فاسكيز
فالفيردي - كاسيميرو - إيسكو
هازارد - بنزيما - بيل
تشكيل ليفانتي:
قرر خافيير لوبيز اللعب بالتشكيلة التالية:
التشكيل| 4-3-3
أباريسكتا
كليرك - فيزو - بيير - ميرامون
كامبانيا - رادويا - ميليرو
موراليس - مارتي - دي فروتوس
يسعى الملكي لليناء على البداية الرائعة في الجولة الأولى بعد أن تغلب الفريق على ألافيس برباعية مقابل هدف، في المقابل يبحث ليفانتي عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار الأول هذا الموسم بعد التعادل في الأسبوع الماضي ضد قادش بهدف لكل فريق
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفانتي وريال مدريد، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب سيوداد دي فالنسيا.