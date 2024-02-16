ريال مدريد ليس سارقًا.. موعد إعلان صفقة انضمام كيليان مبابي!

متى تتم الصفقة التي ينتظرها العالم؟

تفيد تقارير صحفيبة فرنسية بأن موعد إعلان رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان ربما يكون حتى قبل الصيف المقبل!.

ووفقًا لشبكة "آر إم سي" الفرنسية، فلن يتم إصدار إعلان رسمي في وقت قريب، لكن المصدر ذاته يؤكد أن الخطوة ستكتمل حتى قبل موسم الانتقالات الصيفية!.

وقال الصحفي فريدريك هيرمل من نفس الجهة: "ما قيل لي قبل عدة أسابيع هو أن ريال مدريد يود الإعلان عن انضمام مبابي في أبريل ومايو، وليس قبل ذلك".

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وأردف: "بسبب صعوبة المواجهات في دوري أبطال أوروبا واحتمال أن يقع ريال مدريد في مواجهة باريس سان جيرمان، فيبدو أن الريال لا يريد أن يعرض باريس للإهانة".

وأضاف: "لذلك لا يريد ريال مدريد أن يبدو في ثوب من سرق مبابي من فريقه، بل إن اللاعب هو من رحل وهو لاعب حر عن الفريق الذي حمل ألوان قمصانه لسبع سنوات".

وبرر هيرمل ذلك بأن ريال مدريد كان قد وصل إلى مراحل متقدمة للغاية في الصفقة بأوقات ماضية، ولم يكن يريد الضغط على باريس "كي لا يتعرض لذلك مرة أخرى".