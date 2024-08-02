ريال مدريد ليس بينهم.. برشلونة وأندية الدوري الإسباني ترفع شعار "الكرة للجماهير!"

الدوري الإسباني من بين الأكثر متابعة في العالم

كرة القدم لجماهيرها.. هذا هو الشعار الذي لابد أن ترفعه كل أندية العالم، والذي يبدو أن الدوري الإسباني يتخذ خطوات جدية بشأنه بدءًا من الموسم المقبل.

ففي ظل رغبة الفرق في زيادة عدد الحضور داخل المدرجات، وفي ظل صعوبة دفع بعض المبالغ المالية المرتفعة لدى قطاعات معينة من الجماهير.. وقع معظم أندية الدوري الإسباني اتفاقية رائعة تضمن فعلًا أن تكون الكرة لكل الجماهير.

16 ناديًا من أصل 20 يلعبون في الدوري الإسباني الدرجة الأولى، وقعوا على اتفاقية تقضي بتسهيل دخول الجماهير بمقابل مادي زهيد إلى الملاعب خلال مباريات الليجا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتفاقية تلزم الأندية الموقعة عليها بتوفير 300 مقعد داخل مدرجاتها، بمبالغ مالية لا تزيد عن 30 يورو للمقعد الواحد!.

اللافت أن برشلونة وأتلتيكو مدريد كانا من بين تلك الأندية، بينما لم يوقع ريال مدريد على تلك الاتفاقية من بين الأندية التي صادقت عليها!.