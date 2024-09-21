كل الأبواب مغلقة .. خطوة جديدة تؤكد اقتراب لونين من مغادرة ريال مدريد

الأوكراني سينتظر طويلًا للحصول على الفرصة

يخطط كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد للاعتماد على التدوير في المباراتين القادمتين بالدوري الإسباني، ولكن هذا لا يمنح أي أمل للحارس الأوكراني أندريه لونين.

الإيطالي يود إراحة بعض اللاعبين في مختلف المراكز ضد إسبانيول وديبورتيفو ألافيس نظرًا للتقويم الصعب وتراكم المباريات، لكن البلجيكي تيبو كورتوا سيستمر كأساسي، ليبقى لونين دون أي ظهور رسمي منذ مباراة فياريال بالدوري يوم 19 مايو الماضي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن مستوى لونين الموسم الماضي في ظل إصابة كورتوا، جعل بعض المؤشرات تظهر حول إمكانية تغير وضعه في سانتياجو برنابيو، لكن مع عودة البلجيكي لأفضل مستوياته وتألقه أمام شتوتجارت، يبدو أن الأوكراني سيظل على الدكة لفترة طويلة.

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وأشارت إلى أن لونين الآن عاد إلى نقطة الصفر من جديد، وفكرة عودته إلى الأضواء مرة أخرى أصبحت شبه مستحيلة، مما يثير الشكوك حول تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، حيث يريد الميرينجي الإبقاء عليه حتى 2030.

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وهو الأمر الذي يدفعه للتفكير جديًا في الرحيل عن صفوف النادي، خاصة وأن اعتزال كورتوا الدولي سيجعله متفرغًا بشكل كامل مع ريال مدريد، مما يغلق الباب أمام أي فرصة محتملة لزميله البديل.