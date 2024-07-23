"ريال مدريد لا يريدني".. خافيير تيباس قيد التحقيق ورحيله وارد!

مشاكل إدارية عديدة تمر بها الكرة الإسبانية..

بدأت المحكمة الإدارية للرياضة في إسبانيا (TAD) تحقيقًا يشمل عقوبات تأديبية ضد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، بعد قبول الشكوى المقدمة من المجلس الأعلى للرياضة (CSD).

الشكوى بالأساس قدمها رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، ويتهم فيها تيباس بالتحيز ضد ضد ريال مدريد في الدعوة لجمعية الدوري الإسباني العمومية بشأن الاتفاق مع صندوق CVC.

ندد نادي ريال مدريد بالاتفاق مع CVC لأنه يرى أن الجمعية العمومية التي تم التوقيع عليها لم تنعقد بموجب الإخطار المسبق الذي تتطلبه اللوائح.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقد قبلت TAD الشكوى لأنها استوفت المتطلبات الرسمية ومع ذلك لم يبد تيباس نفسه قلقًا إذ قال: "أنا مندهش لأن المجلس الأعلى للرياضة قال بالفعل إن العقوبة ليست نهائية، بالإضافة إلى ذلك، تم تغييرها لاحقًا، لكنني لست قلقًا، فقط ريال مدريد أراد إقالتي".. وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

الآن، يمكن أن يكون الاستبعاد النهائي لخافيير تيباس مطروحًا على الطاولة على الرغم من أن محامي الدفاع عن رئيس رابطة الدوري الإسباني لم يتم الاستماع إليه بعد.