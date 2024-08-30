"لسنا فريقًا قويًا" .. أنشيلوتي يكشف السبب الأوضح لتعثر ريال مدريد أمام لاس بالماس!

المدرب الإيطالي ليس راضيًا عن التعادل ضد مايوركا وبالماس

ظهر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في حالة شديدة من الإحباط، بعد تعادل فريقه ريال مدريد خارج أرضه مع لاس بالماس بهدف لكل فريق بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس، الخميس، شهدت فقدان ريال للمزيد من النقاط بعد التعادل أمام ريال مايوركا بالجولة الثانية، حيث سجل ألبرتو موليرو هدف أصحاب الأرض وتعادل بعدها فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء.

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد المباراة:"الشوط الأول كان سيئًا، نفتقر إلى التوازن وعلينا إيجاد الحل سريعًا، لم ألاحظ أي تحسن مقارنة بمباراة مايوركا، نحن لسنا فريقًا قويًا".

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وأضاف:"نحن لا نتمتع بنفس صلابة العام الماضي، علينا التحسن بسرعة ودخول المباريات باستراتيجية أكثر وضوحًا".

وعن البداية السيئة لفريقه:"المشكلة واضحة وتتعلق بشكل الفريق، نلعب كرة بطيئة بدون حركة، أنا من يجب أن يبحث عن الحل وهذا ما سأفعله".

الإرهاق الذهني:"المشكلة ليست ذهنية، والأمر لا يتعلق أيضًا بالشخصية والسلوك، الأمور ليست على ما يرام، هناك مسافة كبيرة بين خطوط الفريق في الملعب، لا يمكننا أن نضيع نقاطًا كما فعلنا في المباراتين ضد لاس بالماس ومايوركا".

يذكر أن تعادل ريال جعله يحتل المركز الخامس بجدول الدوري الإسباني بـ5 نقاط، حيث يفصله 4 نقاط عن برشلونة الذي فاز بجميع مبارياته في الليجا حتى الآن تحت قيادة مدربه الجديد هانز فليك.