ريال مدريد يتخذ قراره النهائي بشأن "مذبحة الهجوم" لجلب مبابي!

رحلة ميامي تمنح إشارة قوية

قرار حاسم من نادي ريال مدريد الإسباني بشأن خط هجومه، مع اقتراب التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وصول مبابي أصبح وشيكًا بعدما أبلغ ناصر الخليفي رئيس ناديه برغبته في المغادرة بعد نهاية عقده الصيف القادم، ومع اعتبار أن ريال هو الوجهة الأقرب له، ظهرت بعض الأنباء حول قيام النادي بالتضحية بأحد نجومه من الخط الأمامي من أجل مبابي.

صحيفة "as" الإسبانية نفت حدوث ذلك تمامًا، وقالت إن فلورنتينو بيريز رئيس النادي وكارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، قررا الحفاظ على الرباعي: فينيسيوس جونيور، رودريجو، براهيم دياز وخوسيلو، وإضافة مبابي إلى هذه التوليفة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال لا يريد التخلص من أي هؤلاء لتوفير الموارد المالية اللازمة لصفقة مبابي اتي تعتبر باهظة الثمن، ويطمح في استمرار قوامه الهجومي كما هو مع إضافة مبابي والمهاجم البرازيلي الشاب إندريك، لتكوين مجموعة متكاملة تخدم الفريق لسنوات قادمة.

الجدل الأكبر كان عن فينيسيوس جونيور، باعتباره الضحية الأقرب لقدوم مبابي الذي يمكنه اللعب بمركز البرازيلي في الجناح الأيسر، بالإضافة للمزاعم حول عدم التوافق بينهما، ولكن على العكس تمامًا، ريال مدريد يريد الجمع بينهما بتواجد الفرنسي كمهاجم صريح وفينيسيوس بمركزه الطبيعي.

وفي نهاية تقريرها قالت الصحيفة إن هناك حالة من الانسجام الشخصي بين فينيسيوس ومبابي، وهو ما ظهر الصيف الماضي عندما كانا في إجازة بمدينة ميامي الأمريكية، وأرسل له البرازيلي عدة رسائل بعدها.