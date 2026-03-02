هل يخضع لعملية جراحية؟ .. صدمة في ريال مدريد بعد إعلان تشخيص إصابة كيليان مبابي

ريال مدريد يحبس أنفاسه في هذه الفترة الحاسمة من موسم 2026، مع اشتداد المنافسة على الألقاب في الدوري الإسباني وعلى الساحة الأوروبية، إذ تلقي ظلال من الشك على هجوم ريال مدريد.

فبعد أن عانى من إصابة على مدى عدة أسابيع، اضطر كيليان مبابي في النهاية إلى التوقف عن اللعب، حيث أعلن النادي الملكي اليوم الإثنين عن حالته الصحية، مؤكدًا المخاوف التي كانت تنتشر بالفعل داخل النادي.

كيليان مبابي يعاني من إصابة في الركبة

منذ بداية العام، كان كيليان مبابي يعاني من إصابة مستمرة في ركبته اليسرى. على الرغم من الألم، حاول مهاجم ريال مدريد مواصلة المنافسة، وخاض المباريات متحملًا آلامًا واضحة.

لكن مع تفاقم الأعراض، قرر كيليان مبابي في النهاية استشارة أخصائيين في فرنسا من أجل الحصول على تشخيص دقيق وتعديل بروتوكول العلاج.

أزال البيان الرسمي لريال مدريد أي غموض بشأن حالة كيليان مبابي، موضحًا: "بعد الفحوصات التي أجراها أطباء متخصصون فرنسيون على لاعبنا كيليان مبابي، تحت إشراف الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تأكيد تشخيص إصابة الركبة اليسرى بالالتواء، وكذلك ملاءمة العلاج المحافظ الذي يتبعه حاليًا. سيتم متابعة تطور الحالة".

اختار قائد المنتخب الفرنسي العلاج المحافظ، مستبعدًا في الوقت الحالي أي تدخل جراحي. لكن هذا الخيار يعني غيابه لفترة غير محددة.

وفي ظل جدول مباريات مزدحم، سيتعين على ريال مدريد الاستغناء عن كيليان مبابي في عدة مباريات مهمة، في انتظار تطور إيجابي في حالته.