لاعب ريال مدريد وراء إطلاق النار على نجم أتلتيكو السابق

تفاصيل مثيرة وجديدة في القضية

كشفت تقارير صحفية المزيد من الكواليس حول تعرض لاعب أتلتيكو مدريد ويوفنتوس السابق داركو كوفاسيفيتش لإطلاق نار في الأسبوع الماضي.

وتعرض اللاعب الصربي للاعتداء في العاصمة اليونانية أثينا عندما حاول شخصان إصابته بطلق ناري، ولكنه نجا بصعوبة، طالع المزيد.

وأوضحت "تيليجراف" أن زميل اللاعب السابق في أوليمبياكوس ولاعب ريال مدريد بالماضي رؤول برافو هو السبب في محاولة الاعتداء.

وأضاف التقرير أن العملية تمت عبر شخص محترف، وربما تكون بسبب التحقيقات المفتوحة من السلطات اليونانية بخصوص المراهنات على نتائج المباريات.

وتشير وسائل الإعلام في اليونان وصربيا أن برافو قد تتم إدانته في القضية، وأن من حاول ضرب كوفاسيفيتش كان يبعث بتهديد ليس أكثر بسبب الصداقة الوطيدة بين اللاعبين.

وحققت السلطات مع كوفاسيفيتش وصلته ببرافو، ولكن الصربي رفض الإدلاء بأي معلومات بخصوص اللاعب الإسباني السابق، بحسب الصحف.

وتزامل الصربي والإسباني في أوليمبياكوس بالفترة من 2007 إلى 2009 بعد مشوارهما الحافل بالملاعب الإسبانية.