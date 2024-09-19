"يجب أن يكون الفائز من ريال مدريد" .. كورتوا يهرب من فخ الكرة الذهبية ويحرج بيلينجهام!

استعان تيبو كورتوا، نجم مرمى ريال مدريد، بمجموعة من زملائه في الفريق الملكي للمشاركة في الإعلان عن الفيلم الوثائقي الذي يتناول حياة الحارس البلجيكي.

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وتواجد في حفل الإعلان عن الفيلم الوثائقي، عدد كبير من نجوم الملكي برفقة أصدقائهم، وأبرزهم فالفيردي، كارباخال، مودريتش، أردا جولر، ميليتاو، مبابي، بيلينجهام، تشاوميني فينيسيوس، كامافينجا، سيبايوس وميندي.

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وأجرت منصة "أمازون" مقابلة مع كورتوا، تحدث خلالها عن كواليس تصوير الفيلم الوثائقي وكشف عن ملامح منه، قائلًا: "الفيلم يعرض مزيجًا بين طفولتي وحاضري. وكذلك اللحظات الصعبة مع الإصابة الطويلة التي عانيت منها في الموسم الماضي.

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وأضاف: "يسعدني كثيرًا أن أظهر للجمهور ماذا يعني أن يكون لديك هدف ما أمامك وأن تفعل كل ما هو ممكن للعودة بأفضل شكل ممكن. ستشاهدون من قدمته من تضحية والانضباط في الفيلم الوثائقي".

وتابع: "منذ بداية تعرضي للإصابة كنت واضحًا أنني سأعود بشكل جيد وقوي، لم أكن خائفًا في أي وقت".

وأردف: "في الحصص التدريبية الأولى، كان هناك بعض القلق عند السقوط على الأرض لمعرفة كيفية استجابة الركبة. لكن خلال الأشهر التي لم أتواجد فيها في الملعب، كنت أتدرب في الصالة الرياضية".

وعندما سئل كورتوا عن رأيه في المرشح الأبرز للكرة الذهبية، قال: "حسنًا، المهم أن يفوز بها أحد من زملائه. لقد قام الجميع بعمل جيد، لكن يجب أن يكون الفائز من ريال مدريد".

وعلق الحارس البلجيكي على تصريح زميله بيلينجهام بشأن أهمية رودريجو في تشكيلة ريال مدريد، عندما قال "الحمقى فقط هم من ينسون حرف R"، ليرد تيبو ضاحكًا: "وأين حرف C؟".

وختم: "الجميع يشعر بالتقدير في مدريد، نحن في الفريق نشعر جميعًا بالفخر لوجودنا هناك ونحظى بتقدير كبير".