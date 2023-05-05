خليفة كورتوا؟ نجم النصر ومفاجأة ضمن خيارات ريال مدريد لحراسة المرمى

عملية إحلال وتجديد في عرين الملكي

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ناقشت تقارير إسبانية وضعية مركز حراسة المرمى في ريال مدريد الموسم المقبل في ظل احتمالية رحيل أندري لونين وإصابات تيبو كورتوا.

ويلعب البلجيكي عادة بصفة أساسية، ولم يحصل بديله الأوكراني على الفرصة إلا في الدور الأول من كأس الملك، وعند إصابة الأساسي.

وقالت "آس" إن تلقي لونين 13 هدفاً في 12 مباراة لعبها هذا الموسم، بالإضافة إلى رغبته في اللعب بصفة مستمرة فتحت الباب للبحث عن حارس جديد في مدريد.

وذكر التقرير أن ريال مدريد سيبحث عن حل مناسب ليكون بديلاً لكورتوا، وأشارت إلى توجه الإدارة نحو دافيد أوسبينا، حارس النصر الحالي، في الصيف الماضي.

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وضمت القائمة أيضاً الأمريكي جابرييل سلونينا من شيكاغو، وحارس فريق الشباب "كاستيا" ماريو دي لويس الذي يحظى بثقة مدرب الفريق راوول جونزاليس.

Shahid