ريال مدريد يرسل كوبو إلى ميلانو لاكتساب الخبرات

الياباني الصغير تألق مع مايوركا

أشارت تقارير في إسبانيا إلى إمكانية مغادرة تاكيفوسا كوبو لريال مايوركا الموسم المقبل بسبب رغبة ريال مدريد في اكتساب اللاعب لمزيد من الخبرات القارية.

الياباني الصغير الذي يلعب على سبيل الإعارة مع مايوركا شارك هذا الموسم في 30 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها.

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وأوضحت "كادينا سير" أن ريال مدريد لا يريد بقاء كوبو مع مايوركا في ظل اقتراب الفريق من الهبوط، ويريده أن يلعب في وضعية أكثر تنافسية.

وأضاف التقرير أن أحد كبار المهتمين باللاعب هو ميلان، الفكرة التي تلقى قبولاً من مسؤولي النادي الملكي بسبب إمكانية مشاركة العملاق الإيطالي أوروبياً.

ميلان ينافس حالياً على بلوغ الدوري الأوروبي، وفوزه على روما مساء الأحد 2-0 لحساب السيري آ جعله يصبح سابعاً، المركز المؤهل للمسابقة.

كوبو ليس اللاعب الوحيد من ريال مدريد الذي يحظى بإعجاب ميلان، ولكن المفاوضات جارية من أجل محاولة ضم لوكا يوفيتش أيضاً على سبيل الإعارة بحسب التقارير.

ودأب الميرينجي بالسنوات الماضية على إعارة لاعبيه الشباب أو بيعهم مع بند بأحقية الشراء لأندية أخرى كما حدث مع داني كارفخال من أجل ثقل مواهبهم وخبراتهم.