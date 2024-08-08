"الإنجاز الأعظم هو الصداقة والاحترام الذي أكنه لك"

حرص النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو، لاعب النصر وقائد منتخب البرتغال، على توديع رفيق رحلته النجم بيبي، بعد إعلان الأخير اعتزال كرة القدم.

وأعلن بيبي، لاعب بورتو، تعليق حذائه واعتزال كرة القدم بصفة نهائية، بعد رحلة طويلة في الملاعب استمرت لأكثر من 23 عامًا.

ونشر رونالدو رسالة عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام"، قال فيها: "لا توجد كلمات للتعبير عن مدى ما تعنيه لي يا صديقي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "فزنا بكل شيء كان من الممكن الفوز به على أرض الملعب، لكن الإنجاز الأعظم هو الصداقة والاحترام الذي أكنه لك، أنت مميز يا أخي.. شكرًا جزيلاً على كل شيء".

بيبي صاحب الـ41 عامًا، خاض مسيرة مميزة في ملاعب أوروبا، بدأت في البرتغال مع ماريتمو وبورتو الذي انتقل من خلاله إلى ريال مدريد ليقضي بين صفوفه 10 سنوات (2007-2017).

وبعد رحيله عن الملكي، خاض بيبي رحلة قصيرة مع فنربخشة التركي ثم عاد مرة أخرى إلى بورتو ليقضي بين صفوفه 5 مواسم قبل أن يعلن اعتزاله.

ولعب بيبي مع منتخب البرتغال 141 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف وتوج مع البحارة بلقبي كأس الأمم الأوروبية 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

وكانت مسيرة بيبي مع ريال مدريد مذهلة، حيث حقق مع الملكي 15 بطولة أهمها دوري أبطال أوروبا (3 مرات) والدوري الإسباني (3 مرات)، بينما فاز مع بورتو أيضًا بـ16 بطولة.