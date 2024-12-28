أرباح دوري الأبطال في شهر واحد .. كأس العالم للأندية يفتح "منجم الذهب" أمام ريال مدريد

بطولة تحمل الكثير من الأهمية للجميع

أصبحت بطولة كأس العالم للأندية بمثابة "منجم الذهب" للأندية المشاركة بها، وذلك بسبب الأرباح المالية الضخمة للمسابقة في نسختها الجديدة التي تقام للمرة الأولى في الولايات المتحدة العام القادم.

النسخة القادمة من البطولة ستشهد تواجد 32 فريقًا للمرة الأولى في التاريخ، على أن يحصل كل فريق على أرباح في كل مرحلة يشارك بها بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

صحيفة "آس" الإسبانية، قالت إن الأرباح ستكون متباينة على حسب سعر وقيمة كل فريق، والتي تأتي بنظام نقاط لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يتم تقسيمها إلى عدة عناصر متعلقة بتصنيف الأندية في اتحاداتها القارية، بالإضافة لقيمتها التسويقية وحقوق البث التلفزيوني، ووفقًا لكل هذه المعايير، يعتبر ريال مدريد هو الرائد عالميًا بشكل واضح.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ريال سيحصل على 30 مليون يورو مقابل خوض المرحلة الأولى من مونديال الأندية، وتصل إلى 35 مليونًا لو فاز بكل مباريات دور المجموعات، على أن ترتفع هذه الأرباح بالتدريج إلى 60 مليونًا لو وصل الفريق إلى مرحلة نصف النهائي.

ولو عبر الفريق الدور قبل النهائي ستصل أرباحه المالية إلى 80 مليون يورو، بينما تصبح 100 مليون لو فاز الفريق بالمباراة النهائية وحصد اللقب، وهي نفس الأموال التي حصل عليها النادي مقابل الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يعتبر ريال مدريد بقيادة رئيسيه فلورنتينو بيريز البطولة بمثابة أولوية قصوى، لأنه سيجني منها نفس أرباح دوري الأبطال في شهر واحد فقط، وهو ما ينعش خزينة النادي في فترة زمنية قياسية.

جدير بالذكر أن ريال وقع في المجموعة الثامنة في قرعة كأس العالم للأندية، حيث يلعب مع كل من الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.