"ريال مدريد كان قريبًا من ضم نيمار بـ170 مليون يورو"

اللاعب كان على وشك الخضوع للكشف الطبي

أكد أندريه كوري الكشاف السابق لنادي برشلونة الإسباني، أن ريال مدريد كان مستعدًا للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار بحوالي 170 مليون يورو.

كوري كان يعمل مع برشلونة لاكتشاف المواهب في البرازيل، وتواجد أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية انتقال نيمار للفريق من نادي سانتوس البرازيلي في عام 2013، للتحدث عن المخالفات التعاقدية بالصفقة.

وقال الكشاف السابق للنادي الكتالوني في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"سافرت إلى جميع أنحاء العالم مع والده، واقتربت العديد من الأندية من التعاقد معه مثل مانشستر سيتي وريال مدريد وبايرن ميونخ".

وأضاف:"توصلنا لاتفاق مع سانتوس بخصوص انتقال نيمار إلى برشلونة، لكن بعد أيام قليلة تراجعوا عن هذا الاتفاق بعد تدخل ريال مدريد في الأمر، طلبوا منا 5 ملايين يورو إضافية ولكن ساندرو روسيل رفض الدفع".

وتابع خلال حديثه عن نجم باريس سان جيرمان الحالي:"نيمار كان قريبًا من الذهاب إلى ريال مدريد وكان على وشك الخضوع للكشف الطبي لكن الصفقة فشلت رغم استعدادهم لدفع 170 مليون يورو لضمه".

وتأتي هذه التصريحات بعد حديث نيمار نفسه خلال المحاكمة، وتأكيده على تفضيله لفكرة اللعب لبرشلونة على ريال، حيث كانت رغبته هي العامل الأهم في حسم الأمور للنادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة شابها الكثير من الجدل حول تلقي عمولات ثنائية للاعب ووالده لم يتم الإفصاح عنها في بنود الصفقة، ووصل الأمر إلى سجن رئيس برشلونة آنذاك ساندرو روسيل.