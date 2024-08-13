مخاوف من سيناريو كورتوا .. نجم ريال مدريد يتسبب في ورطة لأنشيلوتي قبل نهائي السوبر!

حالة من القلق داخل النادي الإسباني

ضربة قوية لريال مدريد قبل يوم واحد على انطلاق نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام أتالانتا، بتعرض أحد أهم اللاعبين بالفريق للإصابة.

النجم الفرنسي إدواردو كامافينجا ترك مران الفريق مساء اليوم، الثلاثاء، استعدادًا للمباراة المقرر إقامتها غدًا بمدينة وارسو البولندي، ليضع المدرب كارلو أنشيلوتي في ورطة كبيرة.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن كامافينجا اضطر لمغادرة التدريب بعد تعرضه لالتحام قوي للغاية مع زميله أوريليان تشواميني، وشوهد وهو في حالة شديدة من الانزعاج، ممسكًا بركبته وهو في طريقه إلى الغرفة الطبية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبها قالت شبكة "ريليفو" إن الإصابة يمكن أن تكون مجرد ضربة خفيفة لكامافينجا، ولكن مع تبقي 24 ساعة فقط على المباراة سيكون من الصعب تعافيه منها للظهور كأساسي.

وهو ما يضع الفريق في أزمة شديدة، بسبب الحالة التي يعيشها الميرينجي بسبب نقص التعاقدات في سوق الانتقالات الصيفي، بعدم تعاقده سوى مع كيليان مبابي، رغم اعتزال توني كروس ورحيل ناتشو إلى القادسية السعودي.

ويطمح المدرب كارلو أنشيلوتي في تجنب أي إصابة قوية مع بداية الموسم، لتفادي ما حدث مع تيبو كورتوا بمطلع الموسم الماضي، وتعرضه لقطع في الرباط الصليبي تسبب في ابتعاده عن أغلب فترات الموسم.