كاسيميرو: على فينيسيوس أن يفكر في الكرة الذهبية

كاسيميرو نجم ريال مدريد يطالب زميله الشاب فينيسيوس بالتفكير في الجوائز الكبرى مثل الكرة الذهبية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد زميله ومواطنه فينيسيوس جونيور بالبدء في التفكير بالجوائز الكبرى في عالم كرة القدم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كاسيميرو وأكد خلالها أن أي لاعب أساسي في ريال مدريد عليه أن يملك طموحًا كبيرًا.

وقال كاسيميرو: "فينيسيوس يمتلك عقلية جيدة للغاية وفي الموسم السابق كان مفاجأة بالنسبة للكثيرين فليس من الطبيعي أن يقوم لاعب عمره ١٩ عامًا تلك المستويات بقميص ريال مدريد".

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وأضاف: "عندما تكون لاعبًا أساسيًا في ريال مدريد يتوجب عليك أن تفكر بشكل أوسع وتسعى للحصول على الجوائز مثل الكرة الذهبية والتواجد في تشكيلة فيفا المثالية".

واختتم تصريحاته: "بكل تأكيد لا يزال عمره صغير ولا يمكننا أن نضع الكثير من الضغط عليه لكن أنا أعتقد أنه يستطيع التفكير لما هو أبعد، لقد كان في فريق الشباب بفلامنجو من موسمين فقط".

جدير بالذكر أن فينيسيوس كان قد شارك في ١٨ مباراة مع ريال مدريد في الموسم الماضي بالدوري الإسباني وسجل هدف وصنع هدفين.