ريال مدريد كاد يخسر بيلينجهام .. قرار إدارة تشيلسي ينقذ الملكي!

فرانك لامبارد اعترف بالقصة كاملة.

كشف فرانك لامبارد المدير الفني الأسبق لتشيلسي أنه كاد يحصل على خدمات جود بيلينجهام قبل رحيله إلى ريال مدريد لولا رفض إدارة البلوز لفكرته.

وقال لامبارد: "عندما كنت مدربًا لتشيلسي كنت يريد أن أضم بيلينجهام بأي شكل من الأشكال، لكنني لم يستطع فعل ذلك بسبب الإدارة".

وأضاف: "عندما عرضت عليهم الأمر رفضوا بشكل قاطع دفع 23 مليون يورو من أجل ضم لاعب في مثل هذا السن بسبب المخاطرة الكبيرة".

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لامبارد كشف كذلك أنه طلب من إدارة البلوز عدة صفقات لم يتم تلبيتها له، على رأسها إرلينج هالاند وديكلان رايس.

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جدير بالذكر أن لامبارد كان قد قاد تشيلسي في 84 مباراة وحقق الفوز في 44 وتعادل في 15 وخسر 25 ولم يحقق أي بطولة.