ريال مدريد في دمه .. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة إلى "خليفته" فينيسيوس!

رونالدو دائمًا يتذكر ريال مدريد...

عاش كريستيانو رونالدو، سنوات مليئة بالنجاحات والإنجازات مع ريال مدريد، وبكل تأكيد لن ذهب عن باله وسيظل الميرينجي في قلبه وخاطره، ويتذكره في كل مناسبة.

وفي صيف 2018، رحل صاروخ ماديرا عن صفوف الميرينجي، وانتقل إلى يوفنتوس ومنه إلى مانشستر يونايتد، ثم النصر السعودي، وفي تلك الأثناء بدأ نجم فينيسيوس جونيور، في التألق مع الميرينجي حتى صار نجم الفريق.

ولم يجتمع الثنائي في ريال مدريد، إذ وصل فينيسيوس إلى الميرينجي، بعد رحيل الأسطورة البرتغالية، ولكن يجتمع الثنائي بعلاقة قوية وهذا ما ظهر من هدية كريستيانو إلى النجم البرازيلي.

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ونشر فينيسيوس جونيور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" عدة صور، ومن ضمن الصور كانت صورة لقميص منتخب البرتغال عليها رسالة موقعة من رونالدو إلى البرازيلي.

وكتب رونالدو، على قميص البرتغال الذي أهداه إلى فينيسيوس: "من 7 إلى 7، من كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد إلى فينيسيوس أحد نجوم الميرينجي الحاليين".

جدير بالذكر أن فينيسيوس يعاني في الفترة الحالية من تمزق في العضلة ذات الرأسين في الفخذ مع إصابة في أحد أوتار الساق اليسرى، وسيغيب عن ريال مدريد حتى مطلع فبراير من العام القادم.