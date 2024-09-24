"نجم الريال تم إبلاغه بالفعل" .. خطة دعائية ضحمة في مدريد تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية!

حذاء مخصص باللون الذهبي لبطل 2024

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بات الآن يحكم قبضته بقوة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

ويترقب عشاق الكرة العالمية الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، خلال الحفل الذي يقام على مسرح "لو شاتيليه" بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 28 أكتوبر المقبل.

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وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فينيسيوس جونيور تم إبلاغه بأنه سيكون صاحب الكرة الذهبية لعام 2024، متفوقًا في المنافسة الشرسة مع زميليه في ريال مدريد، داني كارباخال وكيليان مبابي، وثنائي مانشستر سيتي إرلينج هالاند ورودري.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب البرازيلي الذي ساهم بشكل مؤثر في فوز ريال مدريد خلال الموسم الماضي بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، أنهى حقبة سيطرة الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على الجائزة (باستثناء تتويج بنزيما ومودريتش في وقت سابق).

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وأشارت إلى أن فيني الذي ارتكب أخطاء في بعض الأحيان، لكنه عرف أيضًا كيفية السيطرة على مشاعره والعمل لضمان تغيير أسلوب لعبه وتكيفه مع ما يحتاجه فريقه، ليتحول من لاعب داعم إلى نجم الفريق.

ونوهت "ماركا"، إلى أن شركة "نايك" للملابس الرياضية تخطط لاستغلال الحدث، خصوصًا أن فينيسيوس أحد الأوجه الدعائية للشركة، من خلال تخصيص حذاء ذهبي للبرازيلي يرتديه فقط بعد يومين من حصوله على الكرة الذهبية.

وختمت: "تخطط العلامة التجارية للملابس الرياضية لإعادة فتح متجرها في مدريد بعد يومين فقط من حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، تكريمًا لفينيسيوس إلى جانب كريستيانو رونالدو ومبابي. وسيتم ذلك باستخدام حذاءً باللون الذهبي مع صورة للثلاثي كأبطال، علمًا بأن الأحذية الذهبية جاهزة بالفعل".