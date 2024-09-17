غرامة وحظر كامل .. عقوبات صارمة تنتظر "المتنمر الإلكتروني" على فينيسوس جونيور!

تم تصنيفها على أنها جريمة كراهية

امتدت الإهانات التي يتعرض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور من الملاعب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك يبدو أن أحدهم سيدفع الثمن غاليًا.

فينيسيوس تصدر عناوين الصحف للعديد من الأسباب غير المرغوب فيها على مدار الموسمين الماضيين، حيث تعرض لكم هائل من الإساءات العنصرية، بالإضافة لتصريحاته المثيرة للجدل التي جعلته يواجه هجوم الجماهير والنقاد.

شبكة "ريليفو" الإسبانية قالت إن لجنة مكافحة العنف التابعة لمنظمة "CSD" اقترحت فرض غرامة قدرها 60 ألف يورو على أحد المشجعين الذين قاموا بالهجوم العنصري على فينيسيوس على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

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ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طالبت اللجنة كذلك بحظره تمامًا من الوصول إلى الملاعب الرياضية لمدة عامين، بسبب إهاناته العنصرية المتكررة على فينيسيوس، من خلال التعليقات والصور التي يقوم بنشرها.

وفي نفس الاجتماع تم الاتفاق على مناقشة هذا الأمر مع مكتب المدعي العام الإسباني، حتى يتم التعامل مع ما حدث على أنه بمثابة جريمة كراهية.

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ومن جانبها قامت اللجنة باقتراح عقوبة أخرى على مشجع مشاغب آخر بتغريمه نفس المبلغ 60 ألف يورو، وحظره من الوصول للأماكن الرياضية، حيث تم التعرف عليه خلال تواجده بملعب سان ماميس لمشاهدة مباراة فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني، وتبين أنه كان محظورًا بالفعل لنفس المدة من قبل، وتراكمت عليه ثلاث عقوبات أخرى لأحداث مماثلة.

وأخيرًا اقترحت اللجنة معاقبة نادي ديبورتيفو ألافيس بغرامة قدرها 50 ألف يورو، بسبب دعمه لكيان "إيرولتزا 1921" عبر موقعه الرسمي، وذلك بسبب التوجه السياسي اليساري المعروف للمنظمة المتواجدة في إقليم الباسك.