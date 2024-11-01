ريال مدريد يبدأ مفاوضات التجديد مع فينيسيوس والبرازيلي يتسلح بـ"أموال السعودية"

خسارة الكرة الذهبية أضعفت موقفه قليلًا

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للدخول في مفاوضات مكثفة مع جناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور، طمحًا في إقناعه بالتوقيع على عقد جديد لضمان استمراره أطول فترة ممكنة.

فينيسيوس الذي كان حديث العالم خلال الأيام الماضية، بعد خسارته الكرة الذهبية لعام 2024 لصالح رودري نجم مانشستر سيتي، سبق له الارتباط بقوة بالرحيل إلى دوري روشن السعودي، وبالتحديد من بوابة الأهلي، ولكن الأمور هدئت كثيرًا في الفترة الأخيرة، وليس من المستبعد اشتعالها من جديد.

موقع "ريليفو" قال إن إدارة ريال مدريد تعتبر فينيسيوس بمثابة حجر الزاوية في مشروع الفريق لسنوات عديدة، وأن الاتصالات قد بدأت بالفعل من أجل التجديد، ولكن البرازيلي ليس في عجلة من أمره، لأنه يريد انتظار اللحظة المثالية للجلوس والتحدث عن تحسين التعاقد.

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وأشار إلى أنه فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية، كان من أهم الأسلحة التي كانت ستساعده في الحصول على أفضل عقد ممكن من الناحية المالية مع ريال، ولكن لا يزال السلاح الأقوى كما هو، ونتحدث هنا عن العرض المقدم من دوري روشن السعودي.

الأهلي سبق أن حاول ضمه لمدة خمسة مواسم مقابل 200 مليون يورو في العام الواحد، بمجموع مليار يورو للمدة بأكملها، وهو العرض الذي لا يزال مطروحًا حتى الآن على الطاولة، لكن فينيسيوس يفضل البقاء في سانتياجو برنابيو رغم كل المغريات.

المسؤولون في الدوري السعودي لا يخططون لوقف جهودهم للتعاقد مع صاحب الـ24 سنة، بعدما فعلوا ذلك مع كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار وغيرهم، وسط منافسة قوية من باريس سان جيرمان، العملاق الفرنسي الذي يريد الرد على صفقة انتقال مبابي بالمجان إلى ريال مدريد في الصيف.

وما لا يريده ريال في الوقت الحالي هو تكرار قضية مبابي مع فينيسيوس نفسه، ووصوله إلى عام 2027 دون تجديد عقده لذلك بدأت الاتصالات بالفعل، وسط حالة من التفاؤل حول إقناعه بالاستمرار مع النادي الأبيض.