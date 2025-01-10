"لا يحل المشاكل بعقله" .. أسطورة ريال مدريد ينصح فينيسيوس جونيور بمراجعة ما حدث مع رونالدو!

يعتقد أن ريال مدريد يعمل على حل هذه المشكلة

حرص خورخي فالدانو أسطورة ريال مدريد، على إعطاء النصيحة لفينيسيوس جونيور جناح الفريق الإسباني، على هامش ما حدث في مباراة ريال مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

فينيسيوس كان أحد أبرز اللاعبين في فوز ريال على مايوركا بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي أقيمت أمس، الخميس، بالمملكة العربية السعودية، ولكن الأمر لم يتعلق بالأداء بقدر ما كان مرتبطًا بصراعاته المتكررة مع بابلو مافيو لاعب الفريق الخصم.

وقبل انطلاق المباراة مباشرة أراد فالدانو منح البرازيلي النصيحة، حيث قال لشبكة "موفي ستار":"أولًا وقبل كل شيء، يجب على فينيسيوس أن يفعل ما يقوم به أي لاعب كبير أو خارق وهو الفوز بالمباريات، في الكثير من الأحيان، يدين له ريال مدريد بفضله الكبير في العديد من الانتصارات بسبب مستوياته الفردية المميزة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"ما يعيشه قد مر به كريستيانو رونالدو من قبل وكذلك هوجو سانشيز وألفريدو دي ستيفانو، كل هذا حدث لأنهم كانوا الأفضل".

وواصل حديثه:"في هذه الحالة يجب أن نسأل هذا السؤال، ماذا يفعل الفريق المنافس ضد أفضل اللاعبين؟ يحاول إخراجهم من أجواء المباراة واستفزازهم لأنهم يخافون منهم، بالنسبة لي هذه التصرفات تعتبر بمثابة الثناء على ما قدمته وتأثيرك لفريقك".

وتابع:"فينيسيوس لا يرى الأمر بمثابة الثناء ويتعامل مع هذه المواقف بطريقة مختلفة، هو قادر على حل الكثير من المشاكل بقدميه، ولكنه لا يحلها بتفكيره ورأسه، أعتقد أنهم سيعملون على هذا الأمر في ريال مدريد وسيحاولون منحه الحماية اللازمة أمام الجميع".

يذكر أن البرازيلي دخل في عدة مناوشات مع مافيو خلال المباراة، مما أدى إلى دخول الثنائي جود بيلينجهام وراؤول أسينسيو في الصراع بين اللاعبين، ولكن الأمور مرت بسلام ليتأهل ريال إلى نهائي كأس السوبر لمواجهة برشلونة يوم الأحد القادم.