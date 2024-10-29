الهجوم مستمر على النادي الإسباني

قرر سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، مهاجمة نادي ريال مدريد الإسباني، بسبب عدم حضور حفل الكرة الذهبية لعام 2024.

الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، كان المرشح الأول للفوز بالجائزة، ولكن رودري نجم وسط سيتي حصل عليها في مفاجأة غير متوقعة، بعد مساهمته في فوز الفريق بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وقيادته إسبانيا للفوز ببطولة يورو 2024، وهو الأمر الذي جعل ريال يرفض حضور وفده للحفل السنوي الخاص بالكرة الذهبية، والذي أقيم أمس، الإثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس.

ومن جانبه رد أجويرو على هذا الأمر برسالة مقتضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال:"جائزة مستحقة تمامًا، رودري هو أفضل لاعب في العالم، كرة القدم للجميع وليس ريال مدريد فقط، إنهم يشعرون دائمًا بالاستحقاق".

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وكان ريال قد نشر بيانًا رسميًا بعد حصول رودري على الجائزة، وذلك لاتهام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومجلة فرانس فوتبول بـ"عدم الاحترام"، كما انتقد إدواردو كامافينجا لاعب وسط الميرينجي "سياسة كرة القدم" بعد رؤية فينيسيوس يخسر الجائزة.

جدير بالذكر أن رودري خسر مباراة واحدة فقط من آخر 85 مواجهة له مع مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا، وكانت الهزيمة الوحيدة له أمام مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضي.