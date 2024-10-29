"تجمعنا نفس القيم" .. رودري: نجم ريال مدريد اتصل بي وهنأني بالكرة الذهبية!

رغم حالة الغليان داخل النادي الإسباني

أكد رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، أنه تلقى مكالمة هاتفية من زميله في منتخب إسبانيا داني كارباخال، من أجل تهنئته بالحصول على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

الدولي الإسباني تفوق بشكل غير متوقع على فينيسيوس جونيو جناح ريال مدريد، وحصد الجائزة في الحفل السنوي الذي أقيم مساء الإثنين من هذا الأسبوع، في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حالة من الغضب من الميرينجي بسبب خسارة البرازيلي، أدت إلى رفض وفد النادي السفر لحضور الحفل.

وفي حوار مع شبكة "موفي ستار بلس" قال رودري:"تلقيت مكالمة من داني كارباخال، الذي كان سعيدًا جدًا من أجلي، أردت فقط أن أتذكره لأنني أعتقد أنه يستحق ذلك أيضًا، لديه قيم مماثلة لقيمي، العمل الجماعي، وحب النادي وإعطاء كل شيء، نحن نتقاسم العديد من الأشياء، الإصابة الأخيرة جمعتني به بشكل أكبر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتأتي مكالمة كارباخال رغم حالة المقاطعة من نجوم ريال مدريد وإدارة النادي لكل ما يخص الكرة الذهبية، حيث قام العملاق الإسباني بانتقاد مجلة "فرانس فوتبول" المسؤولة عن تنظيم التصويت على الجائزة، واتهمتها بعدم احترامهم، في تبرير لقرار عدم حضور الحفل السنوي الذي أقامته المجلة لإعلان فوز رودري.

وفي الوقت الحالي يتعافى رودري من إصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها مؤخرًا مع مانشستر سيتي، ومن المتوقع عدم مشاركته مع الفريق مرة أخرى هذا الموسم، ونفس الأمر بالنسبة لكارباخال الذي يعاني من إصابة مماثلة ستبعده حتى نهاية الموسم أيضًا.

يذكر أن فينيسيوس جونيور جاء في المركز الثاني خلف رودري بجدول ترتيب الكرة الذهبية، ومن بعده جود بيلينجهام، ثم داني كارباخال في المركز الرابع وإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بالمرتبة الخامسة.