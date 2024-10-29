رد جديد .. فينيسيوس يرفض الحديث للإعلام ويكتفي بصورة بعد خسارة الكرة الذهبية

النجم البرازيلي يوجه الشكر لناديه

قرر فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، الرد مرة أخرى على خسارته الكرة الذهبية لصالح لاعب الوسط الإسباني رودري، من خلال رسالة في صورة عبر حسابه على موقع إنستجرام.

الجناح البرازيلي كان المرشح الأول للفوز بالجائزة، ولكن رودري لاعب وسط مانشستر سيتي حصل عليها في مفاجأة غير متوقعة، بعد مساهمته في فوز الفريق بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وقيادته إسبانيا للفوز ببطولة يورو 2024، وهو الأمر الذي جعل ريال يرفض حضور وفده للحفل السنوي الخاص بالكرة الذهبية، والذي أقيم أمس، الإثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكان نجم ريال قد سبق له الرد على خسارته برسالة عبر منصة "إكس"، ليخرج من جديد على "إنستجرام" بكلمة واحدة فقط وهي "معًا" وبجوارها قلبين أبيضين، مصحوبة بصورة جماعية لجميع أعضاء فريق ريال مدريد الحالي.

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وتأتي هذه الصورة كتعبير من فينيسيوس عن امتنانه تجاه الموقف الجماعي الذي اتخذه ريال مدريد، برفض السفر إلى باريس لحضور حفل الكرة الذهبية، تضامنًا مع خيبة الأمل القوية التي تعرض لها.

ومن جانبها قالت صحيفة "as" الإسبانية، إن اللاعب يرفض الحديث إلى أي وسيلة إعلامية عن الأمر، ويفكر فقط في المواجهة القادمة لفريقه أمام فالنسيا يوم السبت القادم في الدوري الإسباني.

وكان فينيسيوس أحد أهم أسباب فوز ريال مدريد في الموسم المنصرم ببطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر الإسباني، حيث سجل 24 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة في 39 مباراة لعبها بالقميص الملكي.

وضمت قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2024، 5 لاعبين من نادي ريال مدريد وهم: "فينيسيوس جونيور (الثاني)، جود بيلينجهام (الثالث)، داني كارباخال (الرابع)، كيليان مبابي (السادس)، توني كروس (التاسع)".