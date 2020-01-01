رسمياً | ريال مدريد يقطع إعارة فاييخو مع وولفرهامبتون وينقله لغرناطة

تجربة غير موفقة للشاب الإسباني في إنجلترا

أعلن ريال مدريد قطع إعارة خيسوس فاييخو مع وولفرهامبتون وعودة اللاعب من جديد لليجا الإسبانية، ولكن من بوابة غرناطة على سبيل الإعارة أيضاً.

فاييخو انتقل الصيف الماضي فقط إلى صفوف الوولفز معاراً، ولكن فشل في فرض نفسه أساسياً على تشكيل الفريق ولعب سبع مباريات بكل المسابقات.

ونشر النادي الملكي بياناً على موقعه الرسمي أكد فيه قطع إعارة فاييخو في إنجلترا، وانتقاله لصفوفه غرناطة بنفس الصيغة حتى نهاية الموسم الجاري.

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إعارة فاييخو إلى غرناطة ستكون الأحدث في سجله مع الميرينجي، إذ سبق وخرج معاراً مع إينتراخت فرانكفورت في 2016، وكذلك مع ناديه القديم ريال سرقسطة قبلها بعام.

ولم يلعب صاحب الثلاثة وعشرين عاماً كثيراً مع النادي الملكي، إذ شارك معه فقط في 12 مباراة طوال سنواته في العاصمة الإسبانية.

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ويملك فاييخو سجلاً طيباً مع الفئات العمرية للمنتخب الإسباني، إذ كان ضمن الفريق الذي تُوج بأمم أوروبا تحت 23 عاماً الصيف الماضي، ولكن لم يسبق له تمثيل الفريق الأول بعد.