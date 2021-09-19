ريال مدريد ضد فالنسيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا وذلك في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

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فالنسيا × ريال مدريد

مباشر، لحظة بلحظة



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14' تبديل اضطراري لفالنسيا بخروج سولير ودخول موسى

10' تسديدة خطيرررة من فالفيردي ولكن مامارداشيفلي يتصدى لها والدفاع يشتتها لركنية

6' تسديدة من كاسيميرو ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر بقليل

2' سيطرة واستحواذ من فالنسيا في الدقايق الأولى للمباراة

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

ميجيل - ميليتاو - ناتشو - آلابا

فالفيردي - كاسيميرو - مودريتش

هازارد - بنزيما - فينسيوس

تشكيل فالنسيا:

قرر بوردالاس اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-4-2

مامارداشفيلي

فولكييه - ألديريتي - باوليستا - كوريا

دورو - جيامون - واس - سولير

جيديش - جوميز

يمتلك الفريقان 10 نقاط من 4 مباريات ، بعد أن حقق أنشيلوتي بداية جيدة إبان عودته للملكي وكذلك نتائج الخفافيش رائعة مع مدربه الجديد بوردالاس، تعتبر مباراة اليوم فرصة للفائز للانفراد بالصدارة خاصًة مع تعثر أتلتيكو مدريد وتعادله سلبيًا مع بلباو يوم أمس.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ريال مدريد وفالنسيا، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب ميستايا.