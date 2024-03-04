"لن يحدث في السوبرليج" .. ريال مدريد يتخذ قراراً مهماً بعد أزمة فالنسيا

الغضب مشتعل في صفوف الملكي

كشفت تقارير في الإعلام الإسباني عن القرار الذي قررت إدارة ريال مدريد اتخاذه عقب الأحداث التي شهدتها مباراة فالنسيا الأخيرة في الليجا.

واعتقد جود بيلينجهام أنه سجل هدف الانتصار للملكي في الدقيقة الأخيرة، ولكن الحكم خيل مانزانو أعلن انتهاء المباراة بإطلاق صافرته أثناء اللعبة، مما أدى لانفجار في صفوف لاعبي ومسؤولي الملكي، وطرد الإنجليزي، وإدانة رسمية من النادي للحكم عبر بيان عقب اللقاء.

وأفادت "ريليفو" أن إدارة الميرينجي الإدارة لن تخرج ببيان جديد بخصوص الحكم، وستكتفي بما قيل عقب اللقاء من قبل المدرب كارلو أنشيلوتي واللاعبين للإعلام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف التقرير أن النادي لا يريد أن يفقد الفريق تركيزه قبل اللقاء الأوروبي المقبل ضد لايبزيج، ولا يريد أن يستمر الجدل واللغط قبل الموعد القاري.

وأوضح التقرير أن في أروقة النادي يتردد أن هناك خيبة أمل كبيرة فيما يخص الليجا، وأن أحد المسؤولين أشار إلى أن ما حدث ضد فالنسيا "لن يحدث في السوبرليج" على حد تعبيره.