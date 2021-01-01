ريال مدريد وفالنسيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، بملعب سانتياجو برنابيو..

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تشكيل ريال مدريد:

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

تيبو كورتوا

ميندي - ناتشو - رافاييل فاران - كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - بنزيما - ماركو أسينسيو



تشكيل فالنسيا:

يبدأ المدرب خافير جراسيا بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

دومينيك

خوسيه جايا - باوليستا - فيرو - تيري كوريا

جيديش - فاس - راكيك - سولير

جوميز - فابيخو

يعاني فالنسيا من تذبذب كثير في النتائج في الفترة الأخيرة، حيث تعادل في الجولة الماضية أمام بلباو وقبلها كان قد فاز على إلتشي وقبلها كان قد تعرض للهزيمة من أتلتيكو مدريد، ولكن الخفافيش دائمًا ما يظهروا بقوة في المباريات الصعبة مهما كانت ظروف الفريق.

نجح ريال مدريد في العودة للانتصارات في الجولتين الماضيتين بعد أن فاز على كلا من ويسكا وخيتافي، ويسعى الملكي لمواصلة النتائج الجيدة رغمًا عن أنف الإصابات الكثيرة التي تعرض لها الفريق في الموسم الحالي، من أجل استعادة المركز الثاني على الأقل الذي يتواجد فيه برشلونة بفارق الأهداف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا، في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني والتي ستُقام على ملعب سانتياجو برنابيو.