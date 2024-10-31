رسميًا | تأجيل مباراة فالنسيا وريال مدريد بسبب إعصار دانا

المباراة ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا تأجيل جميع المباريات التي ستقام في فالنسيا نهاية الأسبوع الجاري بسبب إعصار دانا الذي يضرب الإقليم، وعلى رأسها موقعة فالنسيا مع ريال مدريد ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وأوضح الاتحاد الإسباني في بيانه الرسمي أن قرار التأجيل جاء بناءً على خطاب من رابطة الليجا، حيث تم تأجيل مباراة فياريال ورايو فاييكانو بجانب قمة فالنسيا وريال مدريد، وقد تم التأجيل إلى إشعار آخر دون تحديد الموعد الجديد.

وأفاد البيان أن اجتماعًا سيجري الثلاثاء القادم بين رابطة الدوري الإسباني والأندية المعنية للنقاش حول المواعيد الجديدة المقترحة لخوض المباريات، وقد تضمن التأجيل كذلك مباريات أخرى في المسابقات النسائية ودوري الدرجة الثانية الإسباني.

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فالنسيا تعرضت لكارثة غير مسبوقة، وذلك بسبب الإعصار الذي لحق بالمدينة أمس، الأربعاء، والذي تسبب في مقتل 95 شخصًا، وما زال هناك أكثر من 1000 شخص محاصرين.

يذكر أن ريال يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ24 نقطة، بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يأتي فالنسيا في المركز الأخير بـ7 نقاط.