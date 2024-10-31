مهمة شبه مستحيلة .. إعصار دانا قد يؤجل مواجهة ريال مدريد وفالنسيا إلى مايو القادم!

سيناريو في غاية الصعوبة

أصبحت مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني مهددة بالتأجيل، وذلك بسبب الكارثة الإنسانية التي حدثت مؤخرًا في إسبانيا وأطلق عليها اسم "إعصار دانا"، ووقع ضحيتها 95 شخصًا.

فالنسيا تعرضت لكارثة غير مسبوقة، وذلك بسبب الإعصار الذي لحق بالمدينة أمس، الأربعاء، والذي تسبب في مقتل 95 شخصًا، وما زال هناك أكثر من 1000 شخص محاصرين.

صحيفة "آس" الإسبانية ناقشت تقديم نادي فالنسيا لطلب بتأجيل مباراته مع ريال يوم السبت القادم في بطولة الدوري المحلي، على ملعب ميستايا معقل الخفافيش، وسط ترحيب من الميرينجي بهذا الأمر، تقديرًا للظروف الصعبة التي تعيشها المدينة.

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ولكن هذا التأجيل قد يتسبب في مشكلة، بسبب الجولة الأولى في كأس ملك إسبانيا بين بارلا إسكويلا وفالنسيا، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا في الأسبوع التالي، مما يجعل التقويم مضغوطًا للغاية.

وأوضحت أنه في حالة التأجيل كان من المنطقي اقتراح أيام 17 و18 و19 ديسمبر لإقامة المباراة، لأنه الموعد الذي تقام فيه بطولة دوري المؤتمرات فقط، ولكن هذه الإمكانية سيتم إلغائها بسبب ذهاب ريال مدريد إلى قطر للمشاركة في كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، حيث يخوض ظهوره الأول بها في 18 ديسمبر.

وفي حالة تأهل كلا الفريقين إلى الدور التالي في المسابقات التي يتنافسان فيها، لا يمكن أن تقام المباراة في أي موعد آخر، قبل أيام 11 و13 و18 و20 فبراير 2025، وهي التواريخ التي لن يتم أخذها في الاعتبار، إلا إذا لم يشارك ريال مدريد في مرحلة الملحق للتأهل إلى دور خروج المغلوب في دوري الأبطال.

وإذا اضطر ريال إلى خوض الملحق، سيتعين تأجيل مباراته مع فالنسيا إلى ما بعد الجولة 33 من الدوري الإسباني، أي في عطلة نهاية الأسبوع يوم 26 أو 27 أبريل القادم، وذلك إذا لم يشارك أي منهما في نهائي كأس الملك الذي يقام يوم 26 من نفس الشهر.

ولو شارك أي منهما في النهائي، سيكون علينا الانتظار إلى أبعد من ذلك، وبالتحديد بعد الجولة 37 من الليجا، بين 20 و22 مايو، وهو تاريخ بعيد للغاية، وسيكون علينا الانتظار لما تسفر عنه الحالات الأخرى.

يذكر أن ريال يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ24 نقطة، بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يأتي فالنسيا في المركز الأخير بـ7 نقاط.