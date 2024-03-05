"لم يتركونا" .. تشافي يٌنقذ فينيسيوس جونيور من عقوبة مُحتملة!

صحيفة إسبانية تحسم الجدل

كلمات مثيرة للجدل خرج بها الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد مباراة فالنسيا وريال مدريد السبت الماضي، ولكن هل يُعاقب عليها؟

المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 شهدت العديد من الأحداث المثيرة، بوجود مناوشات بين فينيسيوس صاحب هدفي ريال وجماهير فالنسيا، بالإضافة لعدم احتساب الحكم خيل مانزانو لهدف الفوز المتأخر للضيوف على ملعب ميستايا، بالإضافة لطرده جود بيلينجهام بعد إطلاق صافرة النهاية.

فينيسيوس قال يوم الأحد الماضي لقناة ريال مدريد الرسمية تعليقًا على هذه الأحداث:"في النهاية لم نتمكن من تحقيق الفوز لأنهم لم يسمحوا لنا بذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت إن ما قاله البرازيلي جعل التكهنات تنتشر حول إمكانية تلقيه عقوبة من رابطة الدوري الإسباني، بتهمة الهجوم على الحكام بشكل علني.

ولكنها أكدت أنه لن يتم إبلاغ لجنة المسابقات بها في النهاية، لأنها ليس لها معنى واضح، لأن جملة "لم يتركونا" يمكن الإشارة من خلالها إلى فالنسيا على سبيل المثال، ولا يمكن بالضرورة الفصل بأنها موجهة للحكام.

وقالت الصحيفة إن الأمر ذاته حدث مع تشافي هيرنانديز برشلونة خلال مواجهة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيش، عندما نظر إلى الكاميرا وقال حرفيًا:"إنه عار عار"، ولم يتم تقديم أي شكوى لصعوبة إثبات أن كلماته كان الهدف منها الهجوم على التحكيم، لذلك سيسير نفس الأمر على فينيسيوس.