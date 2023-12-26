ريال مدريد؟ فاران يبدي استعداده للعودة إلى ناديه السابق!

المدافع الفرنسي يبدو وأنه على أعتاب الرحيل في يناير

ريال مدريد يبحث عن مدافع بسبب معاناته مع الإصابات، ورافاييل فاران يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد، فهل يلتقي الطرفان من جديد؟

المدافع الفرنسي ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، لمعاناته من الجلوس على دكة البدلاء مع المدرب إريك تين هاج، ليظهر اسمه ضمن الخيارات المقترحة للعودة إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد إصابة النمساوي دافيد ألابا.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية قالت إن فاران منفتح على العودة ولكن ليس لريال مدريد، لأنه يريد اللعب مرة أخرى لناديه السابق في فرنسا وهو نيس لتعزيز خط دفاع الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن ريال تراجع تمامًا عن فكرة التعاقد مع مدافعه السابق الذي سبق أن قال في مارس الماضي إنه يريد إنهاء مسيرته إما في مدريد أو مانشستر أو في لانس.

فرانك هايس مدرب الفريق الفرنسي سبق أن قال عن هذه الإمكانية في الشهر الماضي:"لو أراد فاران العودة سنرحب به بأذرع مفتوحة، ولكن بالنظر إلى عقده وبعض التفاصيل الأخرى قرأت أنه من الصعب حتى على بايرن ميونخ دفع راتبه، ولكن لا أحد يدري ما قد يحدث".

ولعب فاران 24 مباراة مع لانس في موسم 2010/2011 قبل أن يوصي زين الدين زيدان ريال مدريد بالتعاقد معه مقابل 10 ملايين يورو فقط.