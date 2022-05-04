ريال مدريد ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 4×0 إسبانيول

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تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - ناتشو - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيدريكو فالفيردي

تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

جواو كانسيلو - إيميريك لابورت - روبين دياز - كايل وولكر

كيفن دي بروين - رودري - بيرناردو سيلفا

فيل فودين - جابريل جيسوس - رياض محرز

نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على ملعبه في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة للغاية، ويحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين من أجل حسم التأهل إلى المباراة النهائية، الفائز من مقابلة الليلة سيقابل ليفربول في باريس.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي والتي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/2022.