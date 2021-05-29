تشيلسي ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021

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تشيلسي × مانشستر سيتي

مباشر، لحظة بلحظة

تشكيل تشيلسي

يبدأ المدرب توماس توخيل بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-2-1

ميندي

رودريجير - سيلفا - أزبيلكويتا

تشلويل - جورجينيو - كانتي - جيمس

ماونت - هافيرتز

فيرنر

تشكيل مانشستر سيتي

يبدأ المدرب بيب جوارديولا بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



إيدرسون

زينشينكو - ستونز - دياز - والكر

جاندوجان - دي بروين - سيلفا

رحيم - فودين - محرز



يسعى مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا لكتابة التاريخ وقيادة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه خاصًة وأنه تأهل للنهائي لأول مرة أيضًا، في المقابل يسعى تشيلسي بقيادة توخيل لاستغلال تميمة "مدرب نصف الموسم" والتي قادت الفريق لأول كأس ذات أذنين بقيادة دي ماتيو، من أجل تكرار الإنجاز مرة أخرى ليحقق أسود لندن اللقب للمرة الثانية!.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021 والذي سيُقام على ملعب دراجاو الخاص بفريق بورتو، بعد أن كان مُقررًا له في أسطنبول ولكن تم تغيير المكان بسبب قيود إنجلترا مع بعض الدول بسبب تداعيات فيروس كورونا.