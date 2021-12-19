ريال مدريد ضد قادش: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0 × 0 قادش

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نهابة المباراة بالتعادل السلبي بين ريال مدريد وقادش

90 أووووووووه ليديسيما يواصل تعملقه ويتصدى لفرصة خطيرررة من هازارد، تمريرة رائعة من كاسيميرو، البلجيكي يحاول السيطرة على الكرة ولكن الحارس الأرجنتيني يخرج من مرماه وينقذ الموقف

81 ريال مدريد يندفع بكل قوته في مناطق قادش بحثًا عن هدف الفوز

74 أوووووووه نيجريدو يهدر فرصة لن تتكرر لقادش، تمريرة رائعة من الجهة اليسرى تصل إلى ألفارو الذي يسدد الكرة ولكنها تمر بجوار القائم

69 ريال مدريد يضغط بكل قوته بحثًا عن الهدف الأول

61 تمريرة إلى فينسيوس الذي ينطلق ويتوغل ويسدد الكرة ولكنها في الشِباك الخارجية

58 محاولة من فينسيوس، البرازيلي يسدد كرة قووية ولكن حارس قادش يتصدى لها

57 تسديدة خطيررررة من كاسيميرو ولكن الكرة تمر بجوار القائم

55 أووووووووه خطيرة للريال، عررضية من كروس، هازارد يلعبها برأسه بشكل رائع ولكن لديسيما يواصل تألقه ويتصدى لها

52 فرررصة خطيرة للريال ولكن حكم الراية يحتسب تسلل على بنزيما

49 عررررضية خطيرة من بنزيما ولكن دفاع قادش يشتت الكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

36 عرررضية من الجهة اليمنى لريال مدريد ولكنها تصل مباشرًة في يد ليديسيما

32 مرور أكثر من نصف ساعة على بداية المباراة وريال مدريد لازال لم يستطع اختراق دفاع قادش

25 بطاقة صفراء للبرازيلي كاسيميرو بعد أن تدخل على لاعب قادش من الخلف

22 أوووووووه تسديدة صااااااااروخية من فالفيردي ولكن ليديسيما يتألق ويُخرج الكرة لضربة ركنية

19 عرررضية من الجهة اليمنى لقادش ولكن الكرة تصل مباشرًة إلى كورتوا

16 عرررضية خطيرة من فينسيوس ولكن حارس قادش يُخرج الكرة بصعوبة

13 كرة طوووووولية بإتجاه بنزيما ولكن حارس قادش يخرج من مرماه ويشتت الكرة

6 أووووه خطيرررة للريال! بنزيما يمرر إلى فينسيوس الذي ينطلق ويسدد! ولكن دفاع قادش يعترض الكرة وتخرج لضربة ركنية

5 عرررضية من الجهة اليسرى لريال مدريد ولكن دفاع قادش يتدخل وينقذ الموقف

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

فيدريكو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - إيدين هازارد

تشكيل قادش:

التشكيل | 4-4-2

جيريماس ليديسما

ألفونسو إسبينو - فالي - كالا - كارلوس أكابا

روبين سوبرينو - توماس ألاركون - ينس جونسون - إيفان أليجو

أليكس فيرنانديز - لوزانو

في المقابل، يتواجد قادش في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة ويسعى الفريق جاهدًا للهروب من القاع، ولكن مواجهة اليوم لن تكون سهلة أبدًا، ولكن في كرة القدم كل الاحتمالات واردة.

يحتل ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة وبفارق خمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيه إشبيلية، ويسعى الملكي لمواصلة الحفاظ على نفس الفارق، خاصًة وأن خصمه الأندلسي حقق فوزًا صعبًا على أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتربوليتانو يوم أمس.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد قادش في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني الممتاز والمقامة على ملعب سانتياجو برنابيو.