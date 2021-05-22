ريال مدريد ضد فياريال: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد فياريال في إطار مباريات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإسباني والتي ستقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو

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فياريال 1 × 2 ريال مدريد

مباشر، لحظة بلحظة

90+4' نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

90+2' جووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني لريال مدريد، عن طريق لوكا مودريتش بعد استلامه كرة عرضية من الجانب الأيسر استلمها اللاعب الكرواتي ومهدها لنفسه وأطلق تسديدة قوية في الشباك.

90' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

87' جوووووووووووووووووووووول هدف التعادل لريال مدريد عن طريق كريم بنزيما بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

83' محاولة من لوكا مودريتش وتسديدة قوية ولكنها تمر بسلام على الضيوف.

75' ربع ساعة تفصلنا عن نهاية المباراة ولازالت النتيجة تشير لتقدم فياريال بهدف دون رد.

72' تسديدة من بنزيما ولكنها تمر بعيدًا عن المرمى.

70' اتلتيكو مدريد يسجل الهدف الثاني، لتتصعب مهمة ريال مدريد في تحقيق لقب الدوري.

66' فرصة لكريم بنزيما ولكنه فشل في استغلال خطأ حارس الضيوف وأهدرها.

58' في هذه الأثناء أتلتيكو مدريد يسجل هدف التعادل في شباك بلد الوليد.

55' كريم بنزيما يسجل هدف التعادل لريال مدريد، بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن لعبها كاسيميرو، ولكن الحكم يقوم بالغائه بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود تسلل على المهاجم الفرنسي.

50' مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، ومحاولات من ريال مدريد لإدراك هدف التعادل.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+1' نهاية الشوط الاول بتقدم فياريال بهدف دون رد.

40' خمس دقائق على نهاية الشوط الاول، ومحاولات من ريال مدريد لتسجيل هدف التعادل.

36' أووووه فرصة خطيرة لريال مدريد عن طريق لوكا مودريتش، الذي دخل إلى منطقة الجزاء من الجانب الأيسر وسدد ولكن كرته تمر خارج المرمى.

30' بعد مرور نصف ساعة من الشوط الاول، واستمرار النتيجة بتلك الطريقة، يتوج أتلتيكو مدريد ببطولة الدوري بشكل رسمي، وريال مدريد في المركز الثاني.

24' ركلة حرة لصالح ريال مدريد نفذها لوكا مودريتش، وقابلها أسينسيو برأسية ولكنها مرت فوق المرمى.

20' جوووووووووووووووووول الهدف الأول لفياريال عن طريق بريمي بينو بعد عدة تمريرات ووصلت إليه الكرة داخل منطقة الجزاء ولعبها من فوق الحارس كورتوا.

15' هدوء في احداث المباراة مع انحصار اللعب في وسط الملعب.

10' مرور 10 دقائق من عمر الشوط الاول والتعادل السلبي لازال يسيطر.

6' أووووه تمريرة خطيرة لفياريال وضعت كارلوس باكا في وضع انفراد، ولكن دفاع الميرينجي يتدخل في الوقت المناسب وتمر الكرة بسلام.

5' خمس دقائق من عمر المباراة ولازال التعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

على الجانب الآخر يريد فياريال، الخروج بنتيجة إيجابية أمام الميرينجي، تساعده في حجز مقعدًا مؤهلًا للدوري الأوروبي بشكل مباشر.

ريال مدريد سيدخل المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، فأبناء المدرب زيدان سيقاتلون حتى النفس الأخير ويحافظون على آمالهم في الحصول على لقب الدوري، والذي لن يتحقق إلا بالفوز على فياريال، مع تعثر أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ريال مدريد ضد فياريال في إطار مباريات الجولة رقم 38 من مباريات الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.