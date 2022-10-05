ريال مدريد ضد شاختار: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة ريال مدريد ضد شاختار دونيستك في مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022/2023

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ريال مدريد 2×1 شاختار دونيتسك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد على شاختار دونيتسك بهدفين لهدف

90' أوووووووووووووه القائم يحرم أسينسيو من الهدف الثالث

88' أوووووووه تروبين يتألق مجددًا ويحرم بنزيما من تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد

87' خطيررررة لريال مدريد، فينسيوس يحاول التوغل، دفاع شاختار يلمس الكرة وتصل إلى بنزيما الذي يسدد كرة قوووية ولكنها بجوار القائم

86' محاولة من ريال مدريد بقدم أسينسيو ولكن تسديدة ماركو عالية عن المرمى

85' تسديدة قووية من سوداكوف ولكن الكرة عالية عن المرمى

82' محاولة جديدة من فينسيوس ولكن تسديدته ضعيفة وتصل سهلة في يد تروبين

تبديل لريال مدريد بخروج رودريجو ودخول أسينسيو

78' خطيرررة لشاختار، عرضية من الجهة اليسرى، لونين يفشل في تشتيت الكرة، تصل إلى كونوبليا الذي يحاول تسديدها في المرمى ولكنه يلعبها بشكل ضعيف

تبديل لريال مدريد بخروج تشاوميني ودخول كامافينجا

66' فررصة لشاختار.. تسديدة قووية من ميخايلتشينكو ولكن الكرة تمر بعيدًا قليلًا عن القائم

64' أوووووه فينسيوس يواصل مسلسل إهدار الفرص، تمريرة بإتجاه بنزيما، الفرنسي لا يسيطر على الكرة تحت قدميه وتصل إلى البرازيلي الذي كانت لديه فرصة للتسجيل ولكن تسديدته تمر بجوار القائم

57' عررضية من الجهة اليسرى لشاختار ورأسية قووية ولكنها عالية عن المرمى

52' أووووووووووووووووه مودريك يهدر فرصة التعادل! انطلاقة رائعة وفرصة للانفراد بالمرمى، يحاول مراوغة ميندي ولكن الفرنسي يقطع الكرة ببراعة

51' تسديدة قووووية من فالفيردي ولكن تروبين يتصدى لها وتخرج لركنية

47' فرصة للريال! عررضية من ميندي ورأسية من فينسيوس ولكن الكرة بعيدة عن مرمى شاختار

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على شاختار بهدفين لهدف

43' تسديدة قوووووية من بنزيما ولكن تروبين يتألق ويتصدى لها، الكرة تعود إلى رودريجو الذي يسدد ولكنها عالية عن المرمى

39' جووووووووووووووووووووووووووووول شاختار يعاقب الريال على الفرص المهدرة ويقلص الفارق، عررضية من الجهة اليسرى، وإنهاء أكثر من رررائع على الطائر من زوبكوف

36' أووووووووه الريال يواصل إهدار الفرص، مرتدة رائعة للملكي، الكرة تصل لفالفيردي، منه إلى رودريجو وإلى فينسيوس الذي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

34' أووووووه بنزيما كاد أن يسجل الثالث! طوولية بإتجاه ألابا الذي يلعبها بالعرض لبنزيما ولكن تسديدة الفرنسي ضعيفة في يد حارس المرمى

34' خطيررررة للريال، تمريرة رائعة من بنزيما إلى فينسيوس الذي يسدد الكرة ولكن تروبين يتصدى لها وتخرج لركنية

31' الهدف الثالث يقترب!! عررضية من فالفيردي إلى بنزيما الذي يسدد على الطائر ولكن الكرة تمر بجوار القائم

31' خطيرررررة للريال، عررضية من بنزيما، الحارس يخرج من مرماه ويفشل في تشتيت الكرة، فينسيوس يسيطر عليها ويسدد الكرة ولكن الدفاع يعترضها من على خط المرمى

30' فرصة أخرى للريال، تسديدة قووووية من فالفيردي ولكن الكرة تمر بجوار القائم

28' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فينسيوس يسجل الثاني لريال مدريد، تمريرات قصيرة متبادلة وسريعة بين كريم بنزيما ورودريجو الذي يمرر إلى فينسيوس الذي يسددها في الشباك بشكل رائع

24' خطيررررة لريال مدريد، تسديدة قوووية من بنزيما ولكن تروبين يتصدى لها

19' فينسيوس يراوغ ويمر بين أثنين من مدافعي شاختار بطريقة جميلة، ويسدد كرة قووية ولكنها ترتطم بالدفاع

18' ضغط متواصل من ريال مدريد لتسجيل الهدف الثاني

12' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول رودريجو يسجل الأول للريل، تسديدة ررائعة من على حدود منطقة الجزاء على يسار الحارس

9' محاولة أخرى للريال، تسديدة رودريجو ترتطم بالدفاع وتصل إلى فالفيردي الذي يسددها قووية ولكن حارس شاختار يمسك بالكرة

9' تسديدة قوووية من ألابا ولكن الكرة عالية عن مرمى شاختار

1' فررصة للريال، عررضية خطيرة يشتتها دفاع شاختار بصعوبة قبل أن تصل الكرة لكريم بنزيما

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد

يبدأ أنشيلوتي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أندري لونين

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - أوريلين تشاوميني - فيدريكو فالفيردي

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو جوس

تشكيل شاختار دونيتسك

يبدأ إيجور جوفيشفيو بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-1-4-1

أناتولي تروبين

يوخيم كونوبليا - ميكولا ماتفيينكو - فاليري بوندر- بوهدان ميخايليتشينكو

تاراس ستيبانينكو

ميخايلو مودريك - هيورهي سوداكوف - أرتيم بوندارينكو - ماريان شيفد

أولكسندر زوبكوف

يسعى المرينجي لمواصلة الانتصارات، الانفراد بالصدارة والوصول إلى النقطة التاسعة خاصًة أن المباراة على ملعبه ووسط جمهوره، في حين أن شاختار ثاني الترتيب برصيد 4 نقاط يرغب في الخروج بنتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ريال مدريد ضد شاختار دونيتسك في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022/2023، على ملعب سانتياجو برنابيو.