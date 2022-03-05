ريال مدريد ضد ريال سوسيداد: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 2×1 ريال سوسيداد

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57' بطاقة صفراء للاعب سوسيداد بعد تدخل قوي على كاسيميرو

53' ركلة حرة مباشرة للريال، كاسيميرو يسدد كرة قوووووية ولكن ريميرو يتصدى لها

52' تسديدة قووووية من بنزيما من على حدود منطقة الجزاء ولكن ريميرو يتصدى للكرة وتخرج لركنية

49' مرتدة للريال، بنزيما يمرر إلى فينسيوس ومنه إلى رودريجو الذي يراوغ ويسدد كرة قووية ولكنها ترتطم بالشباك الخارجية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول من المباراة بتقدم ريال مدريد على ريال سوسيداد بهدفين لهدف

43' جووووووووووووووووووووووووووووول جووووووووووووووووووووووووووووووول مودريتش يسجل الثاني لريال مدريد، تسديدة أخرى لا تُصد ولا تُرد على يمين ريميرو

42' هجف ملغي لريال مدريد سجله بنزيما بسبب وجود تسلل على اللاعب الفرنسي

40' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لريال مدريد بعد تسديدة قوووووية ورائعة من كامافينجا

35' أوووووه خطيرررة للريال، عررضية رائعة من مودريتش ولكن الدفاع يتألق ويشتت الكرة من أمام كاسيميرو

34' عررررضية من الجهة اليسرى بقدم فينسيوس ولكن دفاع سوسيداد يشتت الكرة

34' تدخل قوي من إيزاك على قدم كاسيميرو وخطأ لريال مدريد

30' تسديدة من كاسيميرو ولكن الكرة بعيدة وعالية جدًا عن المرمى

27' خطأ لريال مدريد من على حدود منطقة الجزاء بعد تدخل قوي من إياراميندي على كامافينجا

24' خطأ للريال من مكان أفضل من الضربة الركنية، بعد أن قام إياراميندي بعرقلة ميليتاو

21' عرررضية من مودريتش داخل منطقة الجزاء، ميليتاو يلعب الكرة ولكنها تصل سهلة في يد روميرو

19' عرررضية خطيررة من رودريجو من الجهة اليمنى ولكنها لا تجد من يستقبلها من لاعبي الريال، تمر بسلام على دفاع سوسيداد

17' عرضية من فينسيوس بإتجاه مودريتش ولكن لو نورماند يتألق ويشتت الكرة

15' ريال مدريد يضغط بحثًا عن التعادل

13' الركلة الحرة المباشرة لسوسيداد تٌسدد قووية على القائم البعيد ولكن كورتوا يمسك بالكرة

13' خطأ لريال سوسيداد من مكان خطير، بعد أن قام كامافينجا بشد إيزاك لاعب الفريق الباسكي

9' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أوريازابال يسجل ركلة الجزاء بنجاح ليتقدم الضيوف بالهدف الأول

9' ركلة جزااااااااااااء لريال سوسيداد بعد عرقلة من كارباخال على ديفيد سيلفا

5' تمريرة رائعة من مودريتش بإتجاه فينسيوس ولكن زوبيلديا يتدخل وينقذ الموقف

3' أووووووه روميرو كاد أن يكلف فريقه هدفًا، فينسيوس جونيور يضغط على حارس سوسيداد ولكنه ينقذ الموقف سريعًا

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - إدواردو كامافينجا

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو

تشكيل ريال سوسيداد:

التشكيل | 4-3-3

أليكس ريميرو

إيجور زوبيلديا - روبين لو نورماند - جون باتشيكو

أندوني جوروسابيل - ميكيل ميرينو - آسير إياراميندي - خوسيبا زالدوا

ديفيد سيلفا - ميكيل أوريازابال

أليكساند إيزاك

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ريال سوسيداد ضد ريال مدريد والتي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار مباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022.