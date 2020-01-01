ريال مدريد ضد ريال بيتيس: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، والتي تقام على ملعب بينيتو فيامارين..

ريال بيتيس 2 × 2 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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75' تسديدة من ويليام كارفاليو رائعة ولكن كورتوا كان لها بالمرصاد وحولها إلى الركنية.

69' عرضية جديدة من فالفيردي إلى بنزيما والمرمى خالٍ ولكنه يفشل في تحويلها إلى الشباك.

68' الركلة الحرة يسددها راموس بصورة رائعة ولكن تأتي خارج المرمى بأمتار قليلة.

67' بعد مداولات مع تقنية الفيديو الحكم يحتسب الكرة ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء وبطاقة حمراء لإيمرسون الذي عرقل يوفيتش.

64' تقنية الفيديو تدرس اللقطة السابقة لاحتساب إما ركلة جزاء أو ركلة حرة ليوفيتش أو تسلل عليه.

63' انفراد ليوفيتش من منتصف الملعب لكنه يتعرقل في النهاية مع ضغط الدفاع ويهدر فرصة هدف محقق.

54' نبيل فقير يهدر هدفًا جديدًا لبيتيس بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء بيسراه ولكن خارج المرمى.

50' يا الله!!!!! الحظ يمنع بنزيما من الهدف الثالث بعد عرضية تسلمها وسددها بقدمه لكنها ارتطمت في العارضة وخط المرمى وخرجت.. فرصة لا تصدق.

48' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! كريم بنزيما يحرز التعادل للريال بعد عرضية ممتازة من كارفخال.

بداية الشوط الثاني بنزول إيسكو وخروج أوديجارد.

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف لريال مدريد، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

46' اتضح أن التبديل نظرًا لإصابة الألماني.

45' تبديل غريب قبل نهاية الشوط بخروج توني كروس ونزول لوكا مودريتش.

44' بنزيما يهدر فرصة هدف محقق بعد انفراد ولكن بعد ضغط ميندي عليه اضطر لتسديدها ضعيفة تصدى لها الحارس بسهولة.

39' عرضية من ركلة حرة لريال مدريد من على حدود منطقة الجزاء وجدت رأس راموس ولكن أتت فوق المرمى.

36' جنوووووووووووووووووووون! بيتيس يحرز الهدف الثاني عبر كارفاليو من اختراق من الجبهة اليسرى وتسديدة عجز كورتوا عن التعامل معها..

34' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! عيسى مندي يحرز التعديل لبيتيس من عرضية ورأسية مميزة جدًا منه في شباك كورتوا

25' سانابريا يفتك الكرة بين ثنائي ريال مدريد الدفاعي ويطلق تسديدة قوية جدًا باتجاه المرمى من على حدود منطقة الجزاء ولكن خارج المرمى.

20' هجمة سريعة من ريال بيتيس وتمريرة من خواكين إلى نبيل فقير في الجبهة اليُسرى ليسدد الفرنسي قذيفة أرضية ولكن لحسن حظ الريال أتت بجوار القائم الأيسر.

13' ماذا أهدرت يا راموس؟؟؟؟؟!!! عرضية هيأها له يوفيتش وهو خالٍ من الضغط وأمام المرمى، ليسددها بيسراه ولكن بصورة غريبة جدًا تأتي خارج المرمى.

12' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! فالفيردي يحرز هدف المقدمة بعد عرضية ممتازة من بنزيما له داخل منطقة الستة أمتار حوّلها للشباك.

6' ما أروع هذا التصدي من كورتوا!!! عرضية من خواكين باتجاه كاناليس ثم رأسية قوية جدًا لكن كوروتوا يتعملق ويقدم تصدي الموسم.

5' ميندي يهدر هدف التقدم للريال، اختراق من الجبهة اليُسرى ثم سدد الكرة بيمناه ولكن أتت في الشباك من الخارج.

1' بداية مميزة لريال مدريد، هدف يأتي عبر كريم بنزيما بعد عرضية من ميندي حولها للشباك، لكن الحكم يلغيه بدعوى التسلل.

الآن بداية المباراة!

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-4-2

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - داني كارفخال

مارتين أوديجارد - توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

كريم بنزيما - لوكا يوفيتش

البدلاء: لوكا مودريتش - إيسكو - فينيسيوس جونيور - أندري لونين - بورخا مايورال - ناتشو - رورديجو - لوكاس فاسكيز - دييجو ألتوبي - ألفارو أوردزيولا

تشكيل ريال بيتيس:

التشكيل | 4-2-3-1

جويل روبليس

أليكس مورينو - مارك بارترا - عيسى مندي - إيمرسون

جويدو رودريجيز - ويليام كارفاليو

نبيل فقير - خواكين - سيرخيو كاناليس

أنتونيو سانابريا

البدلاء: خوانمي - فيران ديلجادو - فيكتور رويز - كريستيان تيو - لورين مورون - دانيل روبيلو - بول أكووكو - مارتن مونتويا - إيتور رويبال - بورخا

نادي ريال بيتيس فاز في مباراته في الجولة الأولى أمام نادي ألافيس بهدف دون مقابل، وتمكن من تحقيق الفوز أيضاً في الجولة الثانية في مباراته أمام نادي بلد الوليد بنتيجة ٢-٠، وهو يحتل الآن المركز الثاني في الترتيب بعد فريق غرناطة بفارق الأهداف، كان الفريق انهى الموسم الماضي في المركز ١٥ في جدول المسابقة، وكان آخر لقاء جمع بين الملكي والفريق الأندلسي في الدوري الإسباني قد انتهى بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

وكانت أول مباراة للنادي الملكي في الدوري قد انتهت بالتعادل السلبي أمام فريق ريال سوسييداد، وهى نتيجة غير مرضية لجماهير الفريق التي كانت تنتظر فوز فريقها المفضل، حيث اعتاد الريال المنافسة على بطولة الدوري في جميع المواسم وتمكن من الفوز بالبطولة ٣٤ مرة في تاريخه، آخرها الموسم الماضي ٢٠١٩-٢٠٢٠ على رغم الصعوبات التي واجهتها كرة القدم هذا الموسم والتوقف الطويل بسبب تفشي فيروس كورونا إلا أن الفريق تمكن من انتزاع البطولة في الجولات الأخيرة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي من موقع جول لمباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، والمقامة على ملعب بينيتو فيامارين.