ريال مدريد ضد تشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0×1 تشيلسي

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40' لوفتيس تشيك يسقط متألمًا بعد التحام مع فينسيوس جونيور، الحكم يقرر استمرار اللعب وسط اعتراض من توخيل

36' بطاقة صفراء لبنزيما بعد تدخل قوي على تياجو سيلفا

34' تسديدة مباغتة وقووووية من روديجر ولكن الكرة تمر بجوار القائم

31' مودريتش يمرر إلى بنزيما الذي كان يمهد الكرة للكرواتي ليسددها، ولكن كاسيميرو يسبقه ويسدد الكرة قووية وعاااالية عن مرمى تشيلسي

27' تسديدة قوووية من كوفاتشيتش ولكن الكرة عالية عن مرمى الريال

23' خطيرررة للريال، تسديدة قوووية من بنزيما ولكن تياجو سيلفا يشتت الكرة برأسه وتمر فوق العارضة وتخرج لضربة ركنية

20' عررررضية من فيرنر ولكن كارباخال يعترض الكرة

17' تسديدة قوووية من ماسون ماونت ولكن كورتوا يمسك بالكرة

14' جوووووووووووووووووووووووووووول ماسون ماونت يسجل الهدف الأول لتشيلسي، تمريرة رائعة لماونت الذي اختراق من العمق وسدد الكرة قووية على يسار كورتوا

12' ركنية لتشيلسي، الكرة تصل إلى روديجر ورأسية قوووية ولكنها تعلو العارضة

12' خطيرررة لتشيلسي، فيرنر يحاول المراوغة، ألابا يعترض الكرة التي تصل إلى هافيرتز، كاي يسدد ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية

10' بنزيما يسدد الركلة الحرة المباشرة ولكنها تعلو العارضة بقليل

9' بطاقة صفراء لجيمس بعد عرقلة فينسيوس خارج منطقة الجزاء، خطأ للريال من مكان خطيرر

8' عرررضية خطيرة من ألونسو ولكن دفاع ريال مدريد يشتت الكرة

4' بداية حماسية من كلا الفريقين، تشيلسي يحاول السيطرة على الكرة

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - ناتشو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيدريكو فالفيردي

تشكيل تشيلسي:

التشكيل | 4-3-3

إدوارد ميندي

ماركوس ألونسو - أنطونيو روديجر - تياجو سيلفا - ريسي جيمس

نجولو كانتي - ماتيو كوفاتشيتش - لوفتيس تشيك

تيمو فيرنر - كاي هافيرتز - ماسون ماونت

نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج بثلاثية مقابل هدف مما يمنحه الأفضلية، ولكن تشيلسي سيقاتل بكل حظوظه لتحقيق عودة تاريخية لن تُنسى إذا حدثت ربما.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي والتي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/2022.