ريال مدريد ضد بلد الوليد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد أمام بلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، والتي تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو..

ريال مدريد 0 × 0 بلد الوليد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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51- أمامية من أوريانا لكن بدون عنوان وتمر إلى ضربة مرمى

48- مودريتش ينفذ الركنية ورأسية قوية من يوفيتش لكن روبيرتو يتصدى بتميز وتردد لكاسيميروالذي سدد بقوة زائدة لتصطدم في العارضة

47- عرضية من فالفيردي من الجانب الأيمن لكن تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

45- صافرة بداية الشوط الثاني

نزول اللاعبون وفي انتظار صافرة الشوط الثاني.....

45- صافرة نهاية الشوط الأول

44- ثنائية جميلة لبلد الوليد من الجانب الأيمن على حدود منطقة جزاء ريال مدريد لكن فقدوا السيطرة عالكرة ومرت إلى كورتوا

42- تسديدة قوية من والدو لكن تمر بجوار القائم

41- تسديدة من بنزيما من حدود منطقة الجزاء لكن جسمه لم يكن بالوضع المناسب فخرجت الكرة بعيدة عن المرمى

40- خطأ لصالح مارسيلو في منتصف الملعب

37- تسديدة قوية من مسافة بعيدة من أوريانا لكن كورتوا يتصدى لها بنجاح

35- استلام رائع من مودريتش داخل منطقة الجزاء ويمهد الكرة ليوفيتش الذي سدد بقوة لكن في الشباك من الخارج

32- خطأ لصالح بلد الوليد بعد تدخل من بنزيما

31- عرضية من الجانب الأيمن لبلد الوليد وكورتوا يخطأ في الخروج لكن ألفارو يصحح الوضع ويخرج الكرة لركنية

30- عرضية زاحفة من مارسيلو بعد ثنائية مع مودريتش لكن ضعيفة ويستخلصها الدفاع

28- هجمة مرتدة خطير من الجانب الأيمن لبلد الولد و عرضية مميزة لأوسكار الذي لم يستغل الفرصة للتسديد وحاول ارسال عرضية لكن الفارو تدخل واستخلص الكرة بنجاح

26- عرضية من إيسكو من الجانب الأيسر لكن تمر بعيدة عن الجميع وإلى ضربة مرمى

25- خطأ لصالح مودريتش من الجانب الأيسر ومودريتش عالتنفيذ

22- بينية من إيسكو لراموس الذي كان متقدم من الجانب الأيسر لكن الدفاع يأمن الكرة لتخرج إلى ضربة مرمى

20-عرضية رائعة من الفارو من الجانب الأيمن لكن ايسكو وبنزيما اشتركوا بالكرة فضاعت على الاثنين

19- تحضير للهجمة من جانب ريال مدريد

17- عرضية من فالفيردي من الجانب الأيمن ليوفيتش في مكان مميز جدًا ويسسدد لكن خارج المرمى ويهدر أول فرصة مؤكدة لريال مدريد

17- عرضية لصالح بلد الوليد من الجانب الأيمن لكن كاسميرو يخرها بنجاح

16- مرور من مودريتش من الجانب الأيسر لكن يفقد السيطرة على الكرة وتخرج إلى ضربة مرمى

14- خطأ لصالح كريم بنزيما في منتصف الملعب

13- ركنية لصالح بلد الوليد من الجانب الأيمن....نفذت لكن راموس يخرجها برأسية قوية

12- عرضية رائعة من مارسيلو لفالفيردي لكن الدفاع يتدخل بتميز

10- تسديدة قوية من مارسيلو من داخل منطقة الجزاء لكن تصطدم بالدفاع وتردد لفالفيردي الذي سدد لكن الحارس روبيرتو يتصدى لها ببراعة وننحول إلى ركنية

9- تمريرة خاطئة بعد فاصل من التمريرات لصالح بلد الوليد و الريال يحاول بناء الهجمة

5- هجمة لصالح بلد الوليد من الجانب الأيمن لكن فالفيردي يتدخل في الوقت المناسب ويحولها لرمية تماس

4- بينية رائعة لشون وييسمان لكنه كان في موقف متسلل

3- عرضة من الجانب الأيسر من مودريتش لكن تصطدم بالدفاع

1- صافرة بداية المباراة

نزول الفريقين الملعب وانتظار صافرة البداية......

— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) September 30, 2020

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-4-2

تيبو كورتوا

أودريوزولا - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - مارسيلو

إيسكو - توني كروس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي

كريم بنزيما - لوكا يوفيتش

تشكيل بلد الوليد:

التشكيل | 4-2-3-1

روبيرتو خيمينيز

بابلو هيرفياز - خافيير سانشيز - برونو جونزالس - راؤول جارسيا

ميكيل - ايميتيريو

اوسكار بلانو - أوريانا - والدو روبيو

شون وييسمان

الوليد لتقديم أداء مشرف والخروج بأكبر مكسب ممكن من المباراة ولو بنقطة واحدة.

بينما نادي بلد الوليد يحتل المركز ال١٧ برصيد نقطتين جمعها الفريق من ثلاث مباريات خاضها في البطولة حتى الآن تعادل في مبارتين أمام نادي سلتا فيجو بنتيجة ١-١ وبنفس النتيجة أمام نادي ريال سوسيداد، وخسر في مباراته أمام فريق ريال بتيس، ويسعى بلد

النهاية بنتيجه ٣-٢ بهدف راموس في الدقائق الأخيرة أمام نادي ريال بتيس، يحتل حامل اللقب المركز السادس برصيد ٤ نقاط و له مباراة مؤجلة، يسعى ريال مدريد لحسم نقاط المباراة لتحسين مركزه في الجدول والوصول لمكانه الطبيعي ومواصلة الإنتصارات.

خاض الفريق الملكي مبارتين حتى الآن في الموسم الجديد من بطولة الدوري، تعادل الفريق سلبياً في أول مباراة له في الدوري أمام فريق ريال سوسيداد وكانت نتيجة مخيبة لآمال جماهيره، وحقق فوزاً صعباً في ثاني لقاءاته بعد تأخره بهدفين مقابل هدف ليفوز في

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي من موقع جول لمباراة ريال مدريد أمام بلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، والمقامة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.