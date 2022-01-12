ريال مدريد ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة في السوبر الإسباني

برشلونة × ريال مدريد

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22' خطأ على فيران توريس بعد أن قام بشد ميندي من القميص

18' أووووووووه ريال مدريد كان على وشك تسجيل الهدف الأول! مرتدة رائعة للملكي، فينسيوس يمرر إلى أسينسيو الذي يسدد كرة مقوسة رائع ولكنها تمر فوق العارضة بقليل

18' تسديدة من ألفيش ولكن الكرة تصطدم بلاعب ريال مدريد، وتخرج إلى ركنية جديدة

17' عررررضية خطيرة من ديمبيلي ولكن ناتشو يشتت الكرة إلى ضربة ركنية

11' أووووه خطيرررة لريال مدريد، فينسيوس يتحرك بشكل رائع ويستلم تمريرة مودريتش، يصل لحدود منطقة الجزاء ويسدد! ولكن الكرة تصل سهلة في يد تير شتيجن

9' عرررضية تصل إلى توريس، يمهدها إلى لوك دي يونج الذي يسدد ولكن دفاع ريال مدريد يعترض الكرة

7' تمريرة طولية إلى فينسيوس، البرازيلي يروض الكرة ويمرر إلى أسينسيو الذي يسدد من لمسة واحدة ولكن تسديدته عااااالية عن المرمى

2' الكرة تصل إلى بنزيما على حدود منطقة الجزاء، الفرنسي يسدد ولكن كرته بعيدة عن القائم الأيسر لمرمى شتيجن

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - ناتشو - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

تشكيل برشلونة:

قرر تشافي اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4- 3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - داني ألفيس

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي

فيران توريس - لوك دي يونج - عثمان ديمبيلي

في المقابل يتواجد برشلونة في بطولة السوبر بعد أن فاز بكأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، ويسعى تشافي للفوز بأولى بطولاته مع البلاوجرانا كمدرب، من أجل استعادة هيبة الفريق ونمو شخصية الفريق الذي يعاني منذ سنوات، ولكن سيتعين عليه أولًا قهر الملكي في الكلاسيكو للتأهل للنهائي.

يدخل ريال مدريد المباراة بصفته وصيف النسخة السابقة من الدوري، ويمر الملكي بحالة فنية رائعة منذ عودة كارلو أنشيلوتي، حيث يحتل الفريق صدارة النسخة الحالية من الليجا، وكان قد وصل إلى دور الـ16 من دوري الأبطال بعد تصدر مجموعته أيضًا، ويبدو المرشح الأبرز للفوز.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، في كلاسيكو الأرض الذي سيُقام في إطار دور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر الإسباني 2021، على ملعب الملك فهد بالرياض.