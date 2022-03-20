ريال مدريد ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0×4 برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

نهاية المباراة بفوز برشلونة على ريال مدريد برباعية نظيفة



92

' مرتدة للبلاوجرانا، الكرة مع أداما تراوري الذي انطلق بسرعته وسدد الكرة ولكن الدفاع يعترضها وتخرج لركنية

بطاقة صفراء لفاسكيز تلاها بطاقة أخرى للاعب برشلونة نيكولاس ويليامز



82

' تسديدة قوووووية من فالفيردي ولكن الكرة تعلو العارضة قليلًا

78

' خطيرررة للريال، تسديدة قوووية من ألابا ولكن شتيجن يتصدى للكرة

77

' أوووووه بابابابا! تسديدة قوووية من ديباي ولكن كورتوا يتصدى للكرة

74

' بطاقة صفراء لجافي بعد تدخل قوي على لاعب الريال



73

' أوووووووووه ديمبيلي يهدر انفراد صريح بالمرمى! الخامس يضيع من الفرنسي بعد أن راوغ ميليتاو وانفرد تمامًا بكورتوا

تبديلين لريال مدريد بدخول كامافينجا وأسينسيو

تبديلين لبرشلونة بدخول ديباي وجافي

65

' تسديدة قوووية من كاسيميرو ولكن الكرة تمر بجوار القائم

63

' أووووووووووووووه كورتوا يتصدى لتسديدة قوووووية من فيران توريس

تبديل لريال مدريد بخروج ناتشو ودخول فاسكيز



61

' عرررضية من دي يونح، أوباميانج يلمس الكرة ولكنها تصل سهلة في يد كورتوا

57

' أووووووووووووووووووووووووووووه أوباميانج يهدر الهاتريك بغرابة شديدة! عرررضية رائعة تصل للجابوني الذي يسددها ولكنها تمر بجوار القائم



52' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الرابع لبرشلونة، حكم المباراة يقرر مراجعة اللعبة عبر تقنية الفيديو ويحتسب الهدف الذي سجله أوباميانج بشكل رائع، بعد أن لعب الكرة ساقطة فوق كورتوا

هدف ملغي لبرشلونة بسبب تسلل على توريس

46' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول توريس يسجل الهدف الثالث لبرشلونة، تمريرة رائعة بالكعب من أوباميانج إلى توريس الذي يسددها بكل قوووة على يسار كورتوا

45' أووووووووووووووووووووووووووووه غير معقول! فيران توريس يهدر انفراد صريح بالمرمى! الثالث يضيع من برشلونة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على ريال مدريد بهدفين نظيفين

43' أوووووووووووووووووه عرضية خطيرة من فيران توريس ولكنها تمر من فوق رأس أوباميانج

37' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة يحرز الهدف الثاني، ركنية للبلاوجرانا، الكرة تصل إلى أراوخو الذي يسددها قووووووووووووية برأسه في المرمى

35' أوووووووووه فينسيوس يهدر انفراد تام بالمرمى! البرازيلي يطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يطالب باستمرار اللعب

34' خطيرررررة لبرشلونة، مرتدة للبلاوجرانا، الكرة مع دي يونج الذي يمررها إلى أوباميانج، الجابوني يسدد بقووووة ولكن كورتوا يتصدى وتخرج لركنية

28' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة يحرز الهدف الأول برأسية أوباميانج بعد عرررضية رائعة من ديمبيلي

24' تمريرة رائعة من بيدري إلى توريس الذي يسدد ولكن كاسيميرو يعترضها بشكل رائع

22' بطاقة صفراء أولى في المباراة لتوني كروس بعد تدخل قوي على بوسكيتس

17' تسديدة مقووووسة قووووية ورائعة من فيران توريس ولكن تسديدته تمر بجوار القائم بقليل

13' مرتدة للريال، الكرة تصل إلى فينسيوس جونيور الذي يسدد الكرة قووية ولكن شتيجن يمسك بها

11' أووووووووووووووووه كورتوا يتصدى لكرتين في منتهى الخطووورة من برشلونة، انفراد أوباميانج بعد عررضية توريس، وتلتها تسديدة ديمبيلي

6' أووووووووووووووووووووه خطيررة للريال، فينسيوس يتلاعب بالأوروجوياني أراوخو، يمرر إلى فالفيردي الذي يسدد كرة قوووية ولكن شتيجن يتصدى لها وتخرج لركنية

4' خطيرررررة للريال، مرتدة للملكي، فالفيردي يقود الهجمة وينطلق من العمق، يمرر إلى رودريجو الذي يتوغل ويسدد كرة قووية ولكنها تمر بجوار القائم

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-1-4-1

تيبو كورتوا

ناتشو - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

كاسميرو

فينسيوس جونيور - لوكا مودريتش - توني كروس - فيدريكو فالفيردي

رودريجو

تشكيل برشلونة:

التشكيل | 4-3-3

أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - إيريك جارسيا - جيرارد بيكيه - رونالدو أراوخو

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

فيران توريس - بيير أوباميانج - عثمان ديمبيلي

يحتل ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 66 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه إشبيلية ويطمح الفريق لتحقيق الفوز للاقتراب أكثر من اللقب، في المقابل يتواجد برشلونة في المركز الرابع برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن الرابع أتلتيكو مدريد، ولكن العملاق الكتالوني لعب مباراتين أقل.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والتي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار مباريات الجولة 29 من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022.