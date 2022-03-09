ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0×1 باريس سان جيرمان

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان على ريال مدريد بهدف نظيف

بطاقة صفراء لناتشو بعد تدخل قوي على حكيمي

41' تسديدة قوووووية من مودريتش ولكن دوناروما يمسك بالكرة

38' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مبابي يسجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان، مرتدة تصل إلى كيليان الذي ينطلق ويسدد الكرة بكل قوووة على يمين كورتوا

36' أووووووووه قريبة للريال، عرررضية رائعة بإتجاه بنزيما الذي يسددها برأسه بشكل رائع ولكنها تمر بجوار القائم

34' عررررضية من كارباخال ورأسية قووية من بنزيما ولكن دوناروما يمسك بالكرة

33' هدف ملغي لباريس سان جيرمان سجله مبابي، لوجود تسلل على مينديز في بداية الهجمة

30' أوووووووووووه بابابابا ميسي يمرر إلى نيمار ومنه إل ميسي مرة أخرى وعرررضية من فوق كورتوا ولكن الدفاع يشتت الكرة من أمام خط المرمى

27' عرررضية خطيرررة من ألابا ولكن مينديز يشتت الكرة

24' أوووووووووووه قريبة للريال، تسديدة ررررائعة من بنزيما ولكن دوناروما يُخرج الكرة بأطراف أصابعه.. ركنية للريال

21' خطيرررة لباريس، تسديدة من نيمار من على حدود منطقة الجزاء ولكن كورتوا يمسك بالكرة

12' أووووووووووووووووووووووووه كورتوا يتألق وينقذ فرصة هدف محقق لباريس بعد تسديدة قووووية من مبابي الذي كان منفردًا بالمرمى

11' تسديدة من كارباخال من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة بعيدة عن مرمى دوناروما

بطاقة صفراء أولى في المباراة يتحصل عليها باريديس بسبب اعتراضه على قرارات حكم المباراة

7' مرتدة لباريس، الكرة تصل لمبابي على الجهة اليسرى، النجم الفرنسي يتجاوز ميليتاو ويسدد ولكن كورتوا يمسك بالكرة

6' تسديدة قووية من أسينسيو ولكن الكرة تصطدم بالمدافع كيمبيمبي

4' عرررضية من فينسيوس، أسينسيو يحاول تسديد الكرة على الطائر ولكنها تصطدم بدفاع باريس

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

ناتشو - دافيد ألابا- إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - فيدريكو فالفيردي - توني كروس

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

تشكيل باريس سان جيرمان:

التشكيل | 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

نونو مينديز - بريسنل كيمبيمبي - ماركينهوس - أشرف حكيمي

ماركو فيراتي - لياندرو باريديس - دانيلو بيريرا

نيمار - كيليان مبابي - ليونيل ميسي

يسعى الملكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تخطي عقبة البي إس جي ولكن إنهاء حلم الباريسيين مبكرًا سيستلزم ليلة مثالية للبطل التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا خاصًة مع كم النجوم الذي يملكها خصمه في لقاء اليوم.

نجح باريس سان جيرمان في الفوز في مباراة الذهاب على ملعبه ووسط جماهيره بهدف نظيف سجله كيليان مبابي في الثانية الأخيرة من المباراة ليمنح الفريق الفرنسي أفضلية قبل مباراة العودة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان والتي تقام على ملعب سانتياجو برنابيوء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021/2022.