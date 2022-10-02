ريال مدريد ضد أوساسونا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023

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ريال مدريد 1×1 ريال أوساسونا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

نهااااية المباراة بالتعادل الإيجابي بين ريال مدريد وأساسونا بهدف لكل فريق، ليتقاسم الصدارة مع برشلونة برصيد 19 نقطة لكلا الفريقين

90' خطيررررة مجددا للريال، عررضية من رودريجو، وبنزيم يسدد الكرة برأسه ولكنها بعيدة عن المرمى

90' خطيررررة لريال مدريد، عرررضية تصل إلى ماريانو ورأسية قووية ولكنها تعلو العارضة

89' خطيرررة لأوساسونا، تسديدة على الطائر من موي جوميز ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

87' عررررضية رائعة من فينسيوس ولكن الكرة تطول على ماريانو دياز.. ركلة مرمى لأوساسونا

86' تسديدة قووووية من فينسيوس جونيور ولكن هيريرا يمسك بالكرة

85' تبديل لريال مدريد بخروج كارباخال ودخول ماريانو دياز

80' هدف ملغي لبنزيما بسبب وجود كريم متسللًا

79' أووووووووووووه بنزيما يسدد ركلة الجزا، ترتطم بالعارضة ويهدر فرصة التقدم في النتيجة للملكي

78' ركلة جزاااااااااااااااء وطرد لمدافع أوساسونا

76' بنزيما يسقط داخل منطقة الجزاء وسط مطالبات بركلة جزاء، حكم المباراة قرر مراجعة اللعبة عبر تقنية الفيديو

تبديلين لريال مدريد بدخول أسينسيو وميليتاو

65' تسديدة قووية من رودريجو ولكن هيريرا يمسك بالكرة

56' دافيد ألابا ينفذ الركلة الحرة المباشرة ولكن الكرة تمر بجوار القائم

55' خطأ للريال من خارج منطقة الجزاء بعد عرقلة كامافينجا

53' تبديلين لريال مدريد بدخول كامافينجا وفالفيردي

52' أووووووووه خطيرررررة لمايوركا، مونكايولا يمر بشكل ررائع، عررضية إلى كيكي الذي يسدد ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع الريال

50' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كيكي يسجل التعادل لأوساسونا ، عررضية من جارسيأ ورأسية ولا أروع من كيكي باغتت لونين وسكنت الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على ريال أوساسونا بهدف نظيف سجله فينسيوس

42' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فينيسيوس يسجل الأول لريال مدريد، كرة بدت أنها عررضية وليست تسديدة ولكنها تخدع الجميع وتسكن الشباك

37' خطيررررة للريال، فينسيوس يتجاوز فيدال بشكل رائع، يلعب عررضية تصل إلي بنزيما الذي يسدد الكرة بلمسة واحدة على الطائر ولكنها تمر بمحاذاة القائم

33' أوووووه قررريبة لأوساسونا، مرتدة للضيوف، الكرة تصل إلى الزلزولي الذي يسدد الكرة قووووية ولكنها بعيدة قليلًا عن القائم الأيمن للحارس لونين

32' عرررضية من كارباخال ولكن دفاع أوساسونا يشتت الكرة بصعوبة

29' ركلة حرة غير مباشرة للريال، كروس يلعب الكرة وتصل إلى روديجير، رأسية من المدافع الألماني ولكنها بعيدة تمامًا عن المرمى

28' محاولة أولى لريال مدريد على المرمى بعد مرور ما يقرب من نصف ساعة.. تسديدة من فينسيوس جونيور ولكن هيريرا يمسك بالكرة

27' تسديدة قوووية من تورو لاعب أوساسونا ولكن لونين يمسك بالكرة

24' عررضية من الزلزولي ولكن دفاع ريال مدريد يشتت الكرة بنجاح

20' خطيررررة لأوساسونا، الزلولي يلعب عررضية يشتتها دفاع الريال بشكل سئ وتصل إلى مونكايولا الذي كان بإمكانه التسديد بكل أريحية، ولكن تسديدته سيئة وتمر بسلام على دفاع الملكي

17' عررضية رائعة من كارباخال ولكن ميندي يسدد الكرة برأسه بشكل سئ قبل أن تصل لبنزيما

14' فررصة لأوساسونا، الزلزولي يراوغ رودريجو ويسدد كرة قووية ولكنها في الشباك الخارجية

7' عررضية من ميندي، تتجاوز بنزيما وتمر للجهة اليمنى، رودريجو جوس يلعب عرررضية ولكن هيريرا يمسك بالكرة

5' فررصة للريال، عررضية من الجهة اليسرى، هيريرا يخرج من مرماه ويحاول تشتيت الكرة ولكن تشاوميني يلعبها برأسه، ثم يلمسها هيريرا وتعود للفرنسي الذي يسدد كرة قووية ولكنها ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية

4' سيطرة واستحواذ من ريال مدريد بحثًا عن هدف مبكر

انطلاق المباراة

دقيقة حداد على ضحايا أحداث العنف في إحدى مباريات الدوري الأندونيسي يوم أمس

تشكيل ريال مدريد

يبدأ أنشيلوتي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أندري لونين

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - أنطونيو روديجير - داني كارباخال

توني كروس - أوريلين تشاوميني - داني سيبايوس

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو جوس

تشكيل أوساسونا

يبدأ أراساتي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

سيرجيو هيريرا

خوان كروز - ديفيد جارسيا - أوناي جارسيا - إجناسيو فيدال

داركو براساناك - لوكاس تورو - جون مونكايولا

موا جوميز - كيكي - عبد الصمد الزلزولي

يسعى المرينجي لمواصلة الانتصارات والانفراد بالصدارة وتحقيق الفوز السابع على التوالي للوصول إلى النقطة 21، في حين أن أوساسونا يحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة ويسعى لاستمرار النتائج الجيدة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ريال مدريد ضد ريال أوساسونا في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، على ملعب سانتياجو برنابيو.