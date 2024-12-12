"مؤخرات عارية" .. صحيفة إسبانية تثير الجدل بمنشور غريب عن مبابي وفينيسيوس وبيلينجهام

بعض الجماهير هاجمت هذا التصرف

تزامنًا مع اقتراب فترة أعياد الميلاد "الكريسماس"، تنتشر التقاليع والمظاهر الغريبة، لتقوم صحيفة "آس" الإسبانية باختيار واحد من أغرب المشاهد بالنسبة لأي عاشق لريال مدريد أو لكرة القدم بشكل عام.

الصحيفة الإسبانية قامت بنشر صورة غريبة عبر حسابها على منصة "إكس"، يظهر فيها ثلاثي ريال مدريد، كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام في هيئة قطع من حلوى الكريسماس.

وتكمن غرابة الصورة في أنها أظهرت الثلاثي بمؤخرات عارية تمامًا، وحملت أرقامهم الحالية مع الفريق الإسباني، مع وجود "غائط مزيف" أسفل كل قطعة حلوى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتم كتابة تعليق على المنشور بعنوان:"أظهر كل إبداعاتك لوصف هذه الصورة".

وتسبب هذا التصرف في حالة من الانقسام بين الجماهير في التعليقات، حيث قابلها البعض بالسخرية واعتبارها مجرد دعابة، بينما انتقد البعض الآخر الصحيفة وطالبها باحترام القراء وكذلك بإظهار المزيد من التقدير لثلاثي ريال مدريد.

جدير بالذكر أن ريال مدريد نجح الثلاثاء الماضي في الفوز على أتالانتا 3/2 في الجولة السادسة من دوري أبطل أوروبا، ويستعد للعب أمام رايو فاييكانو يوم السبت القادم في الدوري الإسباني.