"لم تكن لريال مدريد!".. صحفي إسباني يتهكم على الملكي بأول ركلة جزاء في تاريخ كرة القدم

ذاكرة التاريخ تثير التهكم على ريال مدريد

تهكم الكاتب والصحفي الإسباني ريستو ميجيدي على ريال مدريد، مشيرًا إلى احتساب الحكام له تاريخيًا العديد من ركلات الجزاء دون الفرق الأخرى.

وقال مقدم برنامج "فايجياندو كون تشيستر" إن هذا اليوم "19 ديسمبر" من عام 1863، كان يومًا تاريخيًا مع لعب أول مباراة لكرة القدم في لندن بين ناديي بارنز وريتشموند.

وتهكم أحد حضور البرنامج قائلًا: "في تلك المباراة، تم احتساب ركلة جزاء، وهي لم تكن لصالح ريال مدريد!" في إشارة إلى مجاملة الحكام لريال مدريد باحتساب ركلات الجزاء بشكل دائم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانفجر حضور البرنامج المباشر بالضحك، لكنهم كشفوا أن ريستو هو الذي أجبرهم على قول ذلك وتعالي الضحك قائلين: "إنها مزحة أجبرنا ريستو على قولها تحت التهديد".

واشتهر ميجيدي بإعداد وإخراج وتقديم البرامج التي تثار فيها الكوميديا على هذه الشاكلة خصوصًا فيما يتعلق بالقطبين برشلونة وريال مدريد.